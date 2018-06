Mehr als 50 Jugend- Mannschaften kämpfen im Pokale.

Vorst. Am Wochenende finden zum Abschluss der Saison 2017/18 auf dem Sportplatzgelände die Vorster Fußball-Jugendtage für Jugendmannschaften von den Bambinis bis zur C-Jugend statt. Mehr als 50 Jugendmannschaften werden wieder um Pokale und Medaillen kämpfen.

Heute finden die Turniere für Bambini-Mannschaften, sowie E- und C-Jugendmannschaften statt. Außerdem spielen die B-Juniorinnenmannschaften um den Siegerpokal. Morgen sind dann die Turniere für die F- und D-Jugendmannschaften. Die Mannschaften kommen vom gesamten Niederrhein. Die weiteste Anreise hat jedoch die Bambini-Mannschaft vom STV Wilhelmshaven. Auch wird wieder eine Mannschaft aus den Niederlanden, diesmal aus Belfeld (zwischen Venlo und Roermond gelegen) teilnehmen.

Gespielt wird jeweils ab 9.30 Uhr auf beiden Rasenplätzen. Mit einem Grillstand sowie Kaffee und Kuchen und einem Getränkestand wird für das Wohl der Besucher gesorgt.

Das darauffolgende Wochenende (7. und 8. Juli) steht dann ganz im Zeichen des Seniorenfußballs. Am Samstag, 7. Juli, veranstaltet der SV 1919 Vorst zum 24. Mal das Hobbyturnier „Os Dörp speelt Fußball“. Dann werden wieder wohlklingende Namen wie Ajax Dauerstramm, FC Dosenpfand oder S.F. Piranha bei den Zuschauern für manche Überraschung sorgen. Beginn des Turniers mit 14 Mannschaften ist wieder um 10 Uhr. Der Sieger sollte gegen 18 Uhr feststehen. Am Sonntagnachmittag folgt dann noch um 15 Uhr für die 1. Seniorenmannschaft des SV Vorst ein Freundschaftsspiel gegen die in die Landesliga abgestiegene Mannschaft von VFL Fischeln. Der Eintritt ist frei, über zahlreiche Zuschauer würden sich die Organisatoren freuen. Red