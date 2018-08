Einen Hilferuf via Facebook haben ein paar Mädels abgesetzt, die offensichtlich beim anstehenden Badewannenrennen auf der Niers mitmachen wollen, denen aber helfende Männerhände fehlen. Auf der Seite der katholischen Landjugend Anrath steht folgenden Eintrag, gerichtet an EinsLive, genauer gesagt an Daniel Danger, den Mann für (aber)witzige Einsätze. „Hey Danger“, steht da, „ein paar Mädels aus Willich brauchen dich. Rette die Sektor-Mädels und hilf uns ein Floß für das diesjährige Badewannenrennen am 12.08.18 der KLJB Anrath zu bauen. Wir brauchen helfende Männerhände. Wer, wenn nicht du?“ Ziel sei es, „mit dem Teil beim Rennen das Ziel auch zu erreichen, ohne vorher abzusaufen. Unsere Männer haben nasse Füße bekommen und lassen uns im Stich.“ Die Mädels versprechen Danger auch, ihn beim Rennen gerne mit ins und aufs Boot zu nehmen. Sie wollen sogar mit ihm „die weltbekannte Titanic-Szene nachspielen“ – noch ein Grund mehr, sich dieses Kult-Rennen mit den Wannen Marke Eigenbau nicht entgehen zu lassen.

Der Stadtflüsterer wäre kein Lokaljournalist, hätte er nicht auch ein Foto von „vor Ort“. Genauer gesagt aus Vorst. Und das passt ebenfalls bestens zu der anhaltenden Sommerzeit mit Temperaturen jenseits der 30, 35 Grad: WZ-Fotograf Friedhelm Reimann hat es gemacht. Er selbst hat ein großes Herz für Hunde, ein offenbar ebenso großes hat der Hausbesitzer am Eduard-Heinkes-Platz. Er – oder sie – hat in diesen heißen Tagen eine große Wasserschale für Hunde aufgestellt und ein großes Schild dahinter angebracht mit den Worten: „Für durstige Hunde!“ Lobenswert!

Willich/Tönisvorst. „Wie? Was? Das ist doch nicht St. Cornelius, das ist der Dom. Aber mit drei Türmen? Und was macht der in unserem Stadtgeflüster?“ Liebe Leser, Sie haben richtig gesehen. Auf dem großen Foto rechts zerfließt das Kölner Wahrzeichen – jedenfalls optisch auf den Spiegelscheiben. Das Foto zur bislang heißesten Woche des Jahres hat uns der ehemalige Bundestagsabgeordnete Walter Schöler zugesandt. Und der kommt aus aus St. Tönis Dann hat auch der Kölner Dom seine Berechtigung in unseren Geflüstermeldungen der Woche.

Der Stadtflüsterer hat sich einmal Twittereinträge zu Willich angesehen und am 1. August die der Wirtschaftsförderung Willich entdeckt: „Wir wünschen allen #Azubis und #Ausbildungsbetrieben einen für beide Seiten erfolgreichen und top motivierten Start ins neue Ausbildungsjahr! Ob #Handwerk, #Industrie oder #Dienstleistung, ob #KMU oder #GlobalPlayer - Habt Spaß und gebt Gas!“ Das ist ja mal ein Motivationsschub in das gerade gestartete neue Ausbildungsjahr.

Nach dem Motto „Wir machen Sie E-Mobil” wollen die Stadtwerke Willich dafür sorgen, dass das Betanken von E-Autos auch unterwegs einfacher wird. Sie bauen deshalb das Netz der Stromtankstellen in Willich kontinuierlich aus. Elektro-Mobilität ist ein zentrales Thema. „Auch wenn E-Autos bevorzugt zuhause geladen werden, ist der Aufbau einer öffentlichen Ladestruktur für das Gesamtsystem Elektromobilität wichtig“, betont Vertriebsleiter Mario Sagner. Aktuell kann sich Schiefbahn über eine weitere E-Ladesäule und zwei Parkplätze am Hubertusplatz freuen. Bei der offiziellen Übergabe betonte Rainer Höppner, Vorsitzender der Werbegemeinschaft: „Gerade der Hubertusplatz ist ein Knotenpunkt, an dem sich der Verkehr oft staut. Lkws stehen oft minutenlang mit laufendem Motor, um Waren zu entladen. Ich halte es für überaus wichtig, hier die Umwelt zu entlasten.“ Alle Ladesäulen bieten 22 kW je Ladepunkt und verfügen über jeweils zwei Ladepunkte mit Typ2-Ladebuchsen. Weitere Ladesäulen sind in Planung.

Sichten wir noch einen Twitter-Eintrag: Am 27. Juli meldete sich dort ein Willicher zu Wort, der auch Astro Alex im All ansprach: „Blutmond habe ich in Willich sehen können, ISS leider nicht. Trotzdem lieben Gruß an unseren Mann im All.“ Da schließen wir uns an.

Peter Siegels Sehnsucht nach einem neuen Theater

Viele Grüße und Glückwünsche zu den neuen Räumen des Seniorenbüros Tönisvorst hat dessen Vorsitzender Peter Pliester am vergangenen Freitag entgegengenommen. Unter den Gästen war auch Peter Siegel, Chef des Stadtkulturbundes Tönisvorst. Er gratulierte Pliester zur „schönen neuen Heimat“. Und dann sagte er fast im Weitergehen noch: „Ich hätte auch gern ein neues Theater.“ Siegel hat sogar eine Halle am Maysweg im Auge, mit einer „tollen Akustik“, wie er meint. Aber Siegel ist nicht nur ein Mann mit Herz für Kultur, sondern auch einer mit Sinn für Zahlen. Und so kommentierte er seinen Wunsch gleich selbst: „Utopie!“

Alter-nativen denken über neue Angebote nach

Der Umzug ist erledigt, nun kann man sich im Seniorenbüro im Mertenshof wieder auf die Kurse und Treffen konzentrieren. Und neue Pläne schmieden. Vorsitzender Peter Pliester könnte sich in der Begegnungsstätte Autorenlesungen oder Reiseberichte mit Bildvortrag und Filmvorführungen vorstellen. Noch sind dies Stichworte, aber Pliester geht’s an. „Wir werden an der Konzeption arbeiten.“ 250 Bürger nutzten die Angebote der Alter-nativen regelmäßig. Durch solche einmaligen Veranstaltungen hofft das Team, die Zahl noch zu steigern.

Müllabladeplatz am Baum mit Bestandsschutz

Fünf Meter vom Mertenshof entfernt am Pastorswall steht ein Baum, dessen Stamm am Ende der vergangenen Woche durch zentnerschwere Steine, Abraum, Container und Plastikmüll belagert war. Nachbarn haben das Tönisvorster Ordnungsamt darüber informiert . Die betroffene Baufirma sei, so die Nachbarn, daraufhin auf die Beeinträchtigung des Baumes hingewiesen und aufgefordert worden, die direkt neben dem Baum gelagerten Gegenstände zu entfernen.