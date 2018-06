Tönisvorst. Am heutigen Freitag besteht erneut die Möglichkeit, vor großem Publikum sein Talent unter Beweis zu stellen und zu präsentieren. Ab 19 Uhr laden die Initiative Ortschaf(f)t Kultur und das Jugendzentrum „Treffpunkt JFZ“ gemeinsam zur „Open Stage“ ein.

Wer ein besonderes Talent hat und dieses endlich einmal öffentlich zeigen möchte, ist herzlich eingeladen, sich auch noch kurzfristig zu bewerben. Ob singen, tanzen, ein Instrument spielen, Leute zum Lachen bringen, Geschichten oder Gedichte vortragen, alles ist möglich – und jeder ist gerne gesehen. Auf der Bühne des Jugendfreizeitzentrums erhält jeder die Möglichkeit, sein Können zu präsentieren, egal ob Amateur oder Profi.

Bis zu acht Acts werden an diesem Abend berücksichtigt. Das Publikum entscheidet darüber, wer am Ende der Gewinner sein und den Open-Stage-Pokal erhalten wird. Weitere Informationen erhält man bei Facebook unter OpenStage Tönisvorst und unter www.treffpunktjfz.de. Veranstaltungsort ist das Jugend-Freizeit-Zentrum „Treffpunkt JFZ“, Gelderner Straße 61 in St. Tönis. Der Eintritt ist frei. Bewerbungen per E-Mail an:

openstage.osk@toenisvorst.org