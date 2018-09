Löschzug St. Tönis der Freiwilligen Feuerwehr und Verein Apfelblüte bekommen Geld für ihre ehrenamtlichen Projekte.

Tönisvorst . „Herz zeigen!“ - so heißt eine Initiative des Drogeriemarktes dm in ganz Deutschland. Daran beteiligt sich auch die Filiale an der Hochstraße 25 in Tönisvorst. In diesem Jahr haben sich Mitarbeiterin Elisabeth Zillmer und ihre Kollegen dazu entschieden, den Löschzug St. Tönis der Freiwilligen Feuerwehr und den Verein Apfelblüte, der sozial benachteiligte Kinder unterstützt, zu bedenken. Insgesamt stehen 1000 Euro für deren ehrenamtliche Arbeit zur Verfügung. Welche der beiden Teilnehmer davon wie viel bekommt, entscheiden die Kunden des dm-Marktes. Diese können sich vom 14. bis 22. September in der Filiale an der Hochstraße für den Verein Apfelblüte oder die Feuerwehr aussprechen. Für die Abstimmung bekommen sie in der Filiale bei den Mitarbeitern ein Herzkärtchen.

Beide Organisationen bekommen außerdem die Gelegenheit, sich in der Filiale zu präsentieren. „Wir sind dort am Samstag von 9 bis 12 Uhr“, erläutert Birgit Koenen, Vorsitzende der Apfelblüte. Es sollen Flyer verteilt und nach Möglichkeit auch neue Mitglieder für den Verein gewonnen werden. Die Feuerwehr kommt am Donnerstag, 13. September, von 9.30 bis 12.30 Uhr in die Filiale. „Wir werden unter anderem unsere Einsatzkleidung und auch Rauchmelder zeigen“, sagt Feuerwehrchef Rolf Peschken. Natürlich wollen er und seine Kollegen auch um neue Mitglieder für die „Freiwillige“ werben.

„Wir machen die Aktion jedes Jahr. Wichtig ist uns, dass das Geld im Ort bleibt“, sagt Zillmer und unterstreicht damit, dass mit dem Preisgeld lokales Engagement gewürdigt werden soll. Beim Verein Apfelblüte gefiel ihr besonders die Sandkastenaktion. Während der Sommerferien konnten Kinder auf dem Alten Markt im Sandkasten mit Eimerchen und Schäufelchen buddeln.

Erst am Mittwoch hat der Verein Apfelblüte eine Spende an den Vorster Jugendtreff „Das Wohnzimmer“ übergeben. Es handelt sich um vier Nähmaschinen und drei große Boxsäcke. Damit können die Jugendlichen ab sofort Feinmotorik und Reaktionsvermögen trainieren.

In eine Art Wettstreit um den Geldpreis wollen Apfelblüte und Feuerwehr aber nicht treten. „Es wird keine Kampfabstimmung geben“, sagt Feuerwehr-Pressesprecher Markus Hergett und schmunzelt. „Wir haben ein gutes Miteinander.“