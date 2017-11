Schiefbahn hat am Wochenende einiges zu bieten: Es gibt unter anderem Kunstwerke in 35 Schaufenstern des Ortskerns.

Schiefbahn. Die Kunst steht beim Herbstfest in Schiefbahn am Wochenende im Mittelpunkt: Beim traditionellen Schaufensterwettbewerb wird in rund 35 Geschäften lokale Kunst präsentiert, damit verknüpft ist eine Ausstellung in der Kulturhalle – und das hat einen Zusammenhang: Der syrische Künstler Waleed Ibrahim, im Zuge des Krieges in Willich gelandet, arbeitet seit über einem Jahr im Atelier Art.together, Bahnstraße 14. Der studierte Künstler hat sich durch unermüdliches Engagement für das Atelier, seine freundliche Art und Hilfsbereitschaft inzwischen einen Namen in der Stadt gemacht, und auch seine Kunst erreicht die Menschen.

Syrischer Flüchtling unterstützt leukämiekrankes Kind

Ibrahim und seine Familie haben in den vergangenen Jahren viel Hilfe und Unterstützung bekommen. Inzwischen sind der Künstler, seine Frau Jiana sowie die Kinder Juan (12) und Sara (7) voll in das Leben hier integriert - und beide Elternteile engagieren sich aus einer großen Dankbarkeit heraus und mit Freude für ihre Mitmenschen.

Als sie von dem Schicksal eines leukämiekranken Kindes einer befreundeten deutschen Familie hörten, war für Waleed Ibrahim sofort klar, helfen zu wollen: Er stellte gerne einen Teil seiner Arbeiten zum Verkauf zur Verfügung – und der Erlös wird hoffentlich betroffenen Kindern helfen, einen geeigneten Knochenmarkspender zu finden.

Die Künstlerin Beate Krempe, Gründerin des Ateliers Art.together, arbeitet seit Jahren ehrenamtlich im Hospiz und hat sich dadurch intensiv mit dem Thema „Leben und Sterben“ auseinandergesetzt. Sie stellt ebenfalls eigene Kunst zur Verfügung und organisiert nun eine umfangreiche Benefizausstellung, bei der die zur Verfügung gestellte Kunst verkauft werden kann: am Sonntag von 12 bis 17 Uhr in der Kulturhalle in Schiefbahn.

Schnell waren weitere Unterstützer gefunden: Bernd-Dieter Röhrscheid, der aus persönlicher Betroffenheit seit Jahren mit der Knochenmarkspenderzentrale Düsseldorf Universitätsklinikum der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf zusammenarbeitet und im Oktober 2007 den Verein „StaR e.V.“, Stammzellspende Rheinland gegründet hat. Dazu die die vielfach engagierte Ehrenamtlerin Katrin Nickels aus Schiefbahn, die den Arbeitskreis Fremde in Willich einbindet, der nachmittags die Gäste mit Kaffee und selbst gemachten Kuchen bewirten wird. Jürgen Oberdörfer aus Schiefbahn übernahm die Druckkosten für die Einladungen.

Als Kunstexperte unterstützt Galerist Dr. K.J. Brockmanns bei der Organisation und ergänzt mit engagierten Künstlern seiner Anrather Galerie Schageshof die Benefizausstellung, darunter die international bekannten Künstler Thomas Baumgärtel (Bananensprayer) sowie Harald Klemm (Köln) und Theo Lipfert (USA). Dazu gesellen sich die Künstlerin Maria Loizidou (Zypern, Arbeiten auf der documenta 14) und Gregor Strunk.