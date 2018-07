Im Geflüster geht’s um ein Ja bei Kerzenschein, um Kakteen in Anrath und durstige Bäume.

Willich/Tönisvorst. Die kommende Meldung wird Sie, liebe Geflüster-Leser, erfrischen. Denn wir schreiten im Jahr weit voran und schauen auf die Monate November und Dezember. Herbst/Winter also. In diesem Zeitraum bietet Haus Neersdonk in Vorst, seit Ende 2016 bekannt und beliebt bei Brautpaaren für standesamtliche Hochzeiten, fünf sogenannte Candle-Light-Trauungen an. Ja sagen bei Kerzenschein – in dieser Atmosphäre könnten die Hauptheiratsmonate Mai bis September Konkurrenz bekommen,. Jedenfalls hat die Ankündigung Claudia Recken bereits interessierte Nachfragen und eine Termin-Buchung für 2018 beschert. „Das hat schon gute Beachtung gefunden“, sagt Recken, die aber auch weiß, dass sich so ein Angebot, dass ihres Wissens nach im Kreis Viersen einmalig ist, herumspricht. „Und die meisten rechnen für eine Hochzeit mit einer Vorbereitungszeit von mindestens einem Dreivierteljahr.“ Übrigens nehmen nicht nur Verliebte aus Tönisvorst die stimmungsvolle Lokalität wahr: „Wir haben auch Hochzeitspaare aus Krefeld, Neuss, Düsseldorf und Leverkusen“, sagt Claudias Ehemann Christian Recken. Wer sich vorstellen kann, auch heißen Punsch statt kühlen Sekt zur standesamtlichen Hochzeit zu trinken, kann sich für die noch freien Termine beim Tönisvorster Standesamt melden.

Heimatbrief St. Tönis wird zurzeit gedruckt

Wir fahren von Vorst nach St. Tönis, denn dort ist Ausgabe 179 des St.Töniser Heimatbriefes gerade in den Druck gegangen. Es hat etwas länger gedauert, weil sich das Redaktionsteam neu aufstellen musste. Traditionell wird der Stadtspitze das erste Exemplar übergeben und zwar am Donnerstag, 2. August, um 16 Uhr im Gebäude der Sparkasse an der Ringstraße. Zu dieser Präsentation werden auch viele Verfasser der Berichte zugegen sein; ebenfalls Menschen, über die berichtet wird.

Rad-Aufladestation am Stautenhof in Anrath

„Lad’ dich auf – wir laden dich ein“ heißt es jetzt beim Stautenhof in Anrath. Der Bio-Hof verfügt seit kurzem über eine eigene E-Bike-Ladestation. Wer einkaufen geht oder das Bistro besucht, kann sein Pedelec in dieser Zeit kostenfrei aufladen.