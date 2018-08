Jürgen und Ulrike Wingerath betreiben einen Fahrradladen in Anrath.

Anrath. Jürgen Wingerath ist sich sicher: „In spätestens fünf Jahren ist jedes zweite Rad ein Pedelec“, so der Inhaber von Zweirad Wingerath in Anrath. Wobei im täglichen Sprachgebrauch von E-Bikes geredet wird, was allerdings nicht korrekt ist. Denn ein solches fährt auch, wenn der Fahrer nicht in die Pedale tritt. Es gibt einen am Lenker sitzenden Gashebel, der fürs Vorwärtskommen lediglich gedreht werden muss. Es gelten dabei die gleichen Vorschriften wie für Mofas. „Aber wenn jemand von einem E-Bike spricht, das er oder sie kaufen möchte, wissen wir, dass es sich eigentlich um ein Pedelec handelt“, bemerkt Ulrike Wingerath.

Schon längst gehört das Image eines Alt-Oma-Rades der Vergangenheit an. „Die Motoren der Räder werden immer zuverlässiger, und die Akkuleistung wird immer besser. Die Entwicklung geht permanent weiter“, sagt Jürgen Wingerath. Durchschnittlich 100 Kilometer sind mit einer Akkuladung fahrbar, Tendenz steigend. Bei optimalen Bedingungen sind sogar schon bis zu 140 Kilometer möglich. Hinzu kommt, dass es mehr Möglichkeiten gibt, die Räder aufzuladen. Die Ladestationen schießen aus dem Boden. Mittlerweile gibt es sogar eine Handy-App, die Aufladestationen aufzeigt.

Der Akku im Rahmen untergebracht, Räder, die sich ohne Motorunterstützung so leicht fahren wie ein normales Rad – der Markt bewegt sich. Damit diese Unterstützung beim Treten harmonisch abläuft, sind die Systeme mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet. Eine Steuereinheit berechnet die Energie, die der Motor zur Leistung des Fahrers dazugibt.

Die Fahrradhändler raten nicht nur bei Pedelecs zum Fahrradhelm

Sicherheit bringt die Tatsache, dass gute Räder beim Aufsteigen nicht auf den allerersten Druck der Pedale mit der Tretkraftunterstützung reagieren, sondern erst nach einer Viertelumdrehung. So kann in Ruhe aufgestiegen werden. Wenn man hingegen auf sein Pedelec steigt, das diese Funktion nicht hat und die Schaltung noch von der letzten Fahrt im vierten oder fünften Gang steckt, kommt es zu einer schnellen Beschleunigung. Denn das Rad merkt, dass jemand gegen extremen Widerstand antritt, und will dementsprechend unterstützen.

Doch nicht nur dieser Punkt spielt beim Kauf eines Pedelecs eine Rolle. Das Rad muss passen, das heißt, die richtige Rahmengröße ist ein Muss. Und nicht zuletzt sollte jeder, der auf ein Fahrrad steigt, egal, ob Pedelec oder normaler Drahtesel, einen Helm aufsetzen. Ein Stückchen Sicherheit, das im Falle eines Falles Leben retten kann. bt