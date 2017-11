Bleiben wir bei Zahlen und süßem Genuss. Dazu müssen wir noch einmal kurz zu den Beckers nach St. Tönis, ja, genau, wieder zu Guido und Ruth. Aber wir gehen flott durch den Flur, am Konzert-Wohnzimmer vorbei und raus auf die Terrasse. Dort gucken wir hinauf zum Himmel, der zurzeit voller Kiwis hängt. „Wir haben mal angefangen zu zählen und schätzen, dass es 600 bis 700 Früchte sind“, sagt Guido Beckers. Die Pflanze steht seit 15 Jahren im Garten, seit zehn Jahren trägt sie Früchte. Jetzt sind sie so gut wie erntereif. „Wir pflücken, was wir frisch brauchen, ab Mitte November. Der Rest bleibt an den Zweigen.“ Zum jederzeitigen Spontanverzehr. . .

Sommer, auf den müssen wir noch warten. Zurück zum Hier und Jetzt. Für die Bäckerei und Konditorei van Densen ist der November „voll mit positivem Stress“. Das sagt Sebastian van Densen, der Juniorchef im St. Töniser Traditionsunternehmen. Der Grund liegt auf der Hand – genauer gesagt – auf dem Backblech: „Wir backen für die Kindergärten und Senioren in St. Tönis insgesamt 2500 Weckmänner.“ Auch für den Zug in Laschenhütte, der am Samstag zog, werden die süßen Kerle geliefert. Vereine und Firmen bestellen bis zu 2,5 Kilo schwere Weckmänner, um sie zu verschenken. Mit Rosinen oder ohne, mit Mandeln oder ohne – auf Bestellung könnten jederzeit Sondergrößen und Kombination realisiert werden. 1945 übernahmen Mathias „Mattes“ van Densen und seine Ehefrau Helene die Bäckerei von Heinrich Hüskes an der Krefelder Straße 32, bis heute Standort des Hauptgeschäfts. Sohn Günther van Densen stieg 1976 als Teilhaber ein. Mit Sebastian ist die dritte Generation im Unternehmen tätig, zu dem 20 Mitarbeiter zählen.

Immer mehr werden auch die süßen Pfeilermännchen, von denen hier an dieser Stelle schon die Rede war. Aber weil sie doch so schön sind. . . Die Rede ist von den bunten Strickfiguren, die an der Hauptstraße in Neersen die Poller zwischen Fußweg und Straße zieren. Waren sie am Anfang nur an der Ecke Haupt-/Kirchhofstraße anzutreffen, so haben sie nun die Straßenseite gewechselt und grüßen auch an der Ecke Kickenstraße. Ein niedlicher Anblick, der einfach nur gute Laune macht.

Kegelclub „Voll drin“ feiert sein 50-jähriges Bestehen

Gute Laune – eine gute Überleitung zur nächsten Geflüstermeldung, die es zu feiern gilt. Seit einem halben Jahrhundert rollen nämlich die Kugeln im Kegelclub „Voll drin“, auch wenn nur noch ein Gründungsmitlied aktiv dabei ist: Hans Bicko. Los ging es Anfang November 1967. 42 Jahre lang ging man in der früheren Gaststätte Hammes auf „Alle-Neune-Jagd“. Es folgten verschiedene Bahnen in der Region, ehe man im August 2015 das jetzige Domizil bei Boves fand. Kegeltouren führten die Mitglieder schon an Rhein, Mosel, ins Sauerland und nach Bremen. Zum 50-Jährigen geht es mit den Damen nach Berlin. Übrigens: Neue Mitglieder sind willkommen. Wer Lust hat, kann die Telefonnummer 02152/53464 wählen.

Nächste Schlossführung in Neersen mit Rosi Wahlefeld

Lust und Zeit am 12. November? Dann geht es thematisch um K wie Kinderheim bis zu K wie Kulisse. Denn die nächste kostenlose Führung durchs Neersener Schloss steht an. Heute ist es bekanntlich Verwaltungssitz und prächtige Kulisse der Schlossfestspiele. In seiner Historie diente es unter anderem als Adelssitz und Wattefabrik. Rosemarie Wahlefeld führt wie üblich kostenlos durch die ehemaligen Gemäuer der Virmonds. Um 11 Uhr startet am Sonntag im Schlosskeller die Führung durchs Schloss, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kurzer Lieferengpass: Klebesterne fehlen in Tönis

Auch bei Sternen kann es schon mal zu Lieferengpässen kommen. Zumindest bei den Klebesternen des St. Töniser Werberings. Denn während die Weihnachtsverlosung bereits seit dem 2. November läuft, sind die Sterne vermutlich erst ab heute zu haben. Laut Werbering ist das aber kein Problem: Die bislang erzielten Sterne werden bis dahin quittiert und nach Lieferung ausgegeben. Hintergrund: Je 2,50 Euro Einkaufswert gibt es eine Gewinnmarke in Form eben jener Sterne. Die Zwischenziehungen finden am 2. und 16. Dezember, jeweils um 14 Uhr auf dem Rathausplatz statt.