In Krefeld wird im Februar an einen Anrather erinnert, der in der NS-Zeit wegen homosexueller Kontakte verfolgt und ermordet wurde.

Krefeld/Anrath. Von Peter Jöcken ist kein Foto erhalten, kein persönliches Dokument, keine Unterschrift. Erhalten ist einzig der Abdruck seines rechten Zeigefingers. Ein Stolperstein, der an den Anrather erinnert, wird am Freitag, 2. Februar, von dem Kölner Künstler Gunter Demnig in Krefeld an der Königstraße verlegt. Dort hatte Peter Jöcken, der am 28. August 1887 zur Welt kam, seinen letzten freiwilligen Wohnort.

Es wird in Krefeld der erste Stolperstein zur Erinnerung an einen Mann sein, der in der NS-Zeit wegen seiner Homosexualität verfolgte wurde. Die Zahl an Razzien, Bespitzelungen, Denunzierungen, Verhaftungen und Verurteilungen war gegenüber Homosexuellen besonders hoch. Im Klima der Einschüchterung und Unterdrückung wurde Peter Jöcken am 31. Januar 1939 wegen des Vorwurfes sogenannter „widernatürlicher Unzucht“ (so der NS-Sprachgebrauch für gleichgeschlechtlich liebende Männer) von der Kölner Polizei verhaftet.

Langsame Auszehrung aufgrund von Unterernährung

Jöcken wurde erkennungsdienstlich behandelt. Die Polizei legte eine Karteikarte an, nahm Fingerabdrücke, befragte den Bruder Gottfried Jöcken wegen der Identitätsfeststellung seines Bruders Peter. Ob es danach zu einer Verurteilung wegen § 175 kam, ist nicht belegt, jedoch eine erneute Verhaftung am 1. Februar 1940. Es lässt sich rekonstruieren, dass es zu mindestens einer Verurteilung nach § 175 gekommen sein muss, möglicherweise sogar zu mehr als einer. Denn am 19. Mai 1941 wurde Peter Jöcken in „Vorbeugehaft“ genommen.

Diese polizeiliche Maßnahme war Folge eines Erlasses des SS-Reichsführers und Chefs der deutschen Polizei, Heinrich Himmler. Himmler hatte dazu am 12. Juli 1940 pauschal bestimmt: „Ich ersuche, in Zukunft Homosexuelle, die mehr als einen Partner verführt haben, nach der Entlassung aus dem Gefängnis in polizeiliche Vorbeugehaft zu nehmen.“

Das hatte zur Folge, dass diejenigen, die die verhängte Haftstrafe voll verbüßt hatten, unmittelbar am Strafhaftende in ein Konzentrationslager (KZ) deportiert wurden. Als „Vorbeugehäftlinge“ kamen sie nicht mehr in Freiheit, sondern zu Tode. Sie starben durch Erschießung bei angeblichen oder von der SS inszenierten Fluchtversuchen, durch Folter oder Auszehrung aufgrund Unterernährung bei katastrophalen hygienischen Bedingungen verbunden mit schwerster Sklavenarbeit.

So geschah es auch mit Jöcken. Er wurde nur 54 Jahre alt. Die Vorbeugehaft seit 19. Mai 1941 führte zur Deportation in das KZ Sachsenhausen. Dort wurde er im Frühsommer 1941 zur Nummer 38 203. Auf seiner Häftlingskleidung war zusätzlich zur Nummer für alle sichtbar ein sogenannter „Rosa Winkel“ aufgenäht. Dieses rosafarbene Stoffdreieck stigmatisierte ihn als Homosexuellen. Neben den jüdischen Bürgern gehörten die als Homosexuelle gekennzeichneten Männer zur niedrigsten Häftlingskategorie, was ihre Überlebenschancen deutlich verschlechterte.