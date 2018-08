Die Verwaltung soll mögliche Wasserspielanlagen prüfen.

Willich. Die Willicher Grünen wollen die Kinderspielplätze in der Stadt unter die Lupe nehmen. Daher haben sie jetzt auf Initiative von Julia Praetor hin mehrere Anträge zu diesem Thema gestellt.

Die Fraktion beantragt, das Spielraumkonzept von 2012 fortzuschreiben beziehungsweise zu überarbeiten. Zudem soll die Stadtverwaltung prüfen, ob Wasserspielanlagen in den Ortsteilen Schiefbahn und Anrath eingerichtet werden können und eine Kostenkalkulation vorlegen.

Die Verwaltung soll für den Haushalt 2019 eine Planung vorlegen, die sowohl den Investitionsstau als auch unterlassene Unterhaltungsmaßnahmen an den Spielplätzen der vergangenen Jahre darstellt. Das Geld im Haushalt für Kinderspielplätze soll um bis zu zehn Prozent aufgestockt werden, fordern die Grünen weiter. Die Politik muss über den Antrag der Grünen beraten und abstimmen.

Das derzeitige Spielplatzkonzept der Stadt Willich stammt aus dem Jahr 2008 und wurde zuletzt 2012 aktualisiert. „Eine regelmäßige Aktualisierung alle vier bis sechs Jahre ist sowohl inhaltlich als auch haushaltstechnisch sinnvoll und notwendig“, so die Grünen in ihrer Begründung, um Vorplanungen, Erhebungen und weitere Arbeiten 2019 und danach bedarfsgerecht erledigen zu können. Bereits jetzt sei im Haushaltsplan 2018 ersichtlich, dass Handlungsbedarf besteht: „Um im Rahmen der Ausgabeermächtigung zu bleiben, müssen Prioritäten beim Anschaffungsbedarf gesetzt werden, Anschaffungen möglicherweise ins nächste Haushaltsjahr verschoben und Spielgeräte weit über die Nutzungsdauer in Gebrauch gehalten werden.“ Hier werde zu Lasten des Bestandes gespart, „was in Zukunft zu zusätzlichen Mehrausgaben führen kann, die durch ein Gegensteuern im Haushaltsjahr 2019 vermieden werden können“, so die Grünen weiter.

Grüne fordern ökologische Nachnutzung aufgegebener Plätze

Zudem lasse die Attraktivität der Spielplätze im Vergleich zu anderen Städten nach, finden die Willicher Grünen. „Dabei stellen Spielplätze einen wichtigen Raum der kindlichen sozialen Interaktion dar und wirken bewegungs- und somit auch gesundheitsfördernd.“ Die Grünen weisen darauf hin, dass es seit der letzten Erhebung aber auch neue Spielplätze im Stadtgebiet gibt: 2018 soll beispielsweise der Spielplatz an der Karl-Lange-Straße in Anrath fertiggestellt werden.

Eine Möglichkeit, effizienter vorzugehen, könne es sein, weiterhin nach dem Prinzip der „dezentralen Konzentration“ zu planen. Dort, wo es sinnvoll ist, könnten Kleinstspielplätze aufgegeben werden. Dafür könnten abwechslungsreichere Anlagen für verschiedene Altersgruppen realisiert werden.

Berücksichtigt werden müssen laut Grünen aber auch absehbare Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur in den jeweiligen Wohngebieten – etwa durch einen Generationenwechsel. Und was soll aus den aufgegebenen Spielflächen werden? „Etwaige Nachnutzungen nach Aufgabe von Spielplätzen sollten ökologischen Standards folgen“, fordern die Grünen. msc