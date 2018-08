Zur Eröffnung des Kinder- und Jugendtreffs in Vorst kam das Spielmobil des Kreises Viersen. Trotz Hitze war der Spaßfaktor hoch.

Vorst. Das rote Spielmobil des Kreisjugendamts Viersen steht auf dem Parkplatz an der Gerkeswiese. Musik schallt aus Richtung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Vorst. „Das Wohnzimmer“ präsentiert sich mit neuem Namen, Konzept, Personal und Inneneinrichtung. Der Treff soll eine Anlaufstelle für die Freizeitgestaltung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von sechs bis 27 Jahren aus Tönisvorst und Umgebung sein.

Drinnen wurden Wände gestrichen, Möbel umgestellt und Räume umfunktioniert. Annika Weyers, Pädagogin und neue Leiterin des Hauses, ist es wichtig, die Kinder und Jugendlichen in das Projekt einzubeziehen: „Die Türen sind von Kindern und Jugendlichen mit passenden Motiven besprüht worden. Gemeinsam haben wir über den neuen Namen und die Verwendung der Räume abgestimmt.“ Dabei herausgekommen sind ein Jugendraum, ein Rückzugsort für die Älteren, ein Gruppenraum, falls viel Platz benötigt wird und ein Kreativraum, in dem gebastelt und musiziert werden kann.

Instrumente sind schon da – was fehlt, ist eine Band

„Bisher hat sich niemand für eine Band gefunden“, sagt Weyers. Instrumente wie ein Schlagzeug und Gitarren seien vorhanden. „Einer Bandgründung steht nichts im Wege“, so die Leiterin des „Wohnzimmers“. In der Disko können sich dienstags und mittwochs Tanzbegeisterte unterschiedlicher Altersgruppen zu wechselnder Musik bewegen. Im Café gibt es Süßigkeiten und Getränke. Die Treff-Besucher können Billard oder Kicker spielen. Es gibt eine Lese-Ecke mit einer Auswahl an Büchern und Zeitungen. Sitzgelegenheiten laden zu Gesellschaftsspielen ein. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Filme zu schauen und Videospiele auf Konsolen zu spielen.

Draußen sind Spiel, Spaß und Spannung garantiert: Zur Eröffnungsfeier hat das Spielmobil des Kreisjugendamts eine Hüpfburg und diverse Spielgeräte wie Pogo-Sticks mitgebracht. Bei einer Partie „Vier gewinnt“ im XXL-Format können sich die Besucher im Schatten vergnügen oder die Jüngeren sich das Gesicht von Mitarbeitern des Jugendtreffs schminken lassen. Lukas Vilcans, angehender Sozialarbeiter und Helfer beim Kreisjugendamt, beaufsichtigt das Treiben auf der Hüpfburg. In den Sommerferien ist das Jugendamt mehrmals die Woche im gesamten Kreisgebiet unterwegs: „Uns kann man buchen. Wir kommen dann vorbei und bespaßen die Kinder“, so der Student der Sozialen Arbeit.

Wasser-Spiel der Feuerwehr war bei der Hitze der Renner

Die Feuerwehr Tönisvorst hat ein Wasser-Spiel aufgebaut. Hierbei muss mit einem Schlauch ein Wasserrad getroffen werden, damit das eigene Feuerwehrmännchen schneller die Leiter hochklettert als das des Kontrahenten. Für Notfälle steht Benjamin Claaßens vom privaten Sanitäts- und Notfallservice aus Krefeld bereit: „Ich bin für die kleinen Wehwehchen hier. Später werde ich bestimmt beim Wasser-Spiel mitmachen“, erzählt der Rettungssanitäter. Angesichts der Temperaturen und knallenden Sonne sei ihm das gegönnt.

Die musikalische Unterhaltung liegt in den Händen von Schausteller Harald Burken. Geboten wird ein Mix aus Chart-Hits, elektronischer Musik und Schlager.

Trotz des Wetters haben zahlreiche kleine und große Besucher die Eröffnung des Jugendtreffs gefeiert. „Der Tag war ein Erfolg. Ich hatte Befürchtungen wegen der Hitze, aber es waren so viele Besucher da. Die Hüpfburg wurde viel genutzt und die Kinder-Gesichter so schön geschminkt“, fasst Weyers die Eröffnung zusammen.

Nach den Sommerferien beginnt der reguläre Betrieb mit Gruppenangeboten und anderen Öffnungszeiten. Für die Zeit der Sommerferien hat der Treff montags geschlossen, dienstags und mittwochs von 9.30 bis 15 Uhr und donnerstags sowie freitags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden sind eingeladen vorbeizukommen und mitzumachen.

Reguläre Öffnungszeiten und weitere Informationen:

daswohnzimmer-toenisvorst.de