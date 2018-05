Uwe Schummer ist als Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Fraktion an wichtigen Entscheidungen beteiligt.

Willich/Berlin. Uwe Schummer ist derzeit bei den Medien ein gefragter Mann: Hier ein Interview beim SWR zum Thema „200. Geburtstag von Karl Marx“, dort ein Gespräch mit der Berliner Zeitung über die Zukunft von Hartz IV – solche Termine häufen sich für den Bundestagsabgeordneten aus dem Kreis Viersen. Der Grund: Seit diesem Jahr ist der Willicher Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Was es mit dieser Position auf sich hat, erläutert er im Gespräch mit der WZ.

Herr Schummer, erklären Sie unseren Lesern doch zunächst einmal, was die Arbeitnehmergruppe überhaupt für ein Verein ist.

Uwe Schummer: Die Fraktion setzt sich aus verschiedenen Gruppen zusammen, also zum Beispiel aus Landesgruppen, Facharbeitskreisen und soziologischen Gruppen. Der Arbeitnehmergruppe gehören mehr als 80 Abgeordnete an, die mich zu ihrem Sprecher gewählt haben. Wir stellen etwa ein Drittel der Gesamtfraktion. Um einen Antrag durch die Fraktion zu bringen, müssen die Gruppen ihm zustimmen. Ich bin als Vorsitzender der großen Arbeitnehmergruppe automatisch im Fraktionsvorstand und gehöre der sogenannten Teppichhändlerrunde an.

Teppichhändlerrunde???

Schummer (lacht): Die heißt in Berlin so und hat auch vorher in Bonn schon so geheißen. Es handelt sich um einen Führungskreis, der über Personalien entscheidet.

Warum haben Sie die Aufgabe in der Arbeitnehmergruppe übernommen?

Schummer: Es wäre auch möglich gewesen, Sprecher für den Bereich Arbeit und Soziales zu werden. Da bist du dann mehr in der Detailarbeit, wenn es zum Beispiel um Gesetzesvorhaben geht. Ich bin Generalist, sehe es als wichtige Aufgabe an, verschiedene Themenbereiche miteinander zu vernetzen.

Als Vertreter der Arbeitnehmergruppe gehören Sie eher zu den linken Parlamentariern der Union. Haben Sie deshalb zum 200. Geburtstag von Karl Marx ein Interview gegeben?

Schummer: Karl Marx war in der Analyse korrekt, in der Therapie aber verheerend. Gleichwohl fußt auch die soziale Marktwirtschaft in der Analyse auf Karl Marx.

Im Berliner Zeitungsinterview haben Sie jüngst erklärt, dass Sie die bisherigen Hilfen für Langzeitarbeitslose – Stichwort Hartz IV – für überholt halten. Was könnte da besser gemacht werden?

Schummer: Hartz ist Geschichte, die Herausforderungen heute sind ganz andere als 2003. Damals hatten wir Millionen von Arbeitslosen, heute haben wir fast Vollbeschäftigung. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass auch Langzeitarbeitslose wieder auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden können. Dazu müssen vernetzte Hilfssysteme entwickelt werden, um etwa über Schuldenberatung, Sucht- oder psychische Therapie Vermittlungshemmnisse abzubauen. Dafür muss Geld in die Hand genommen werden. Solche beschäftigungsbegleitende Hilfen sind viel sinnvoller als ein ungezieltes Maßnahmen-Hopping. Denn auch Menschen mit Handicap sollten auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Chance haben.