Ein neues Angebot des Willicher Kulturteams geht am 7. September an den Start. Besucher von Kabarett und Co. im Schloss Neersen brauchen dann kein eigenes Auto mehr.

Willich. Was für ein Service: Das Willicher Kulturteam hat die Idee entwickelt, den Kunden zu den abendlichen Kulturveranstaltungen im Schloss Neersen einen Bus-Transferdienst anzubieten – unkompliziert und für ganz kleines Geld.

Die dahinter stehende Idee: Die Angebote des öffentlichen Nahverkehrs in der Stadt haben vor allem später am Abend doch deutliche Lücken. Da hat dann mancher Schwierigkeiten, nach dem netten Kabarettabend ohne eigenes Auto heimzukommen. Oder er möchte vielleicht den eigenen Wagen gar nicht nutzen, weil man in der Pause oder hinterher ein Bier oder ein Glas Wein trinken möchte – und dann lässt man die Finger eh vom Steuer.

Kann man jetzt auch: Der „Kultur-Bus“ wird pünktlich zur ersten Kabarett-Veranstaltung am 7. September („Das Ufo parkt falsch“, Grimme-Preisträger und Bestseller-Autor Moritz Netenjakob gastiert in der „Motte“ im Schloss Neersen) an den Start gehen.

Den Bus-Transfer gibt es nur in Verbindung mit Eintrittskarte

Die weiteren Rahmendaten: Hin- und Rückfahrt aus Willich, Schiefbahn oder Anrath kosten lediglich zwei Euro – wobei der Transfer, so Katrin Ruelfs vom Willicher Kulturteam, „natürlich nur in Verbindung mit einer Eintrittskarte für die jeweilige Veranstaltung buchbar ist“. Fest stehen schon die Haltestellen, die der neue Kultur-Bus anfahren wird: in Schiefbahn Knickelsdorf und Kirche/Zentrum, in Willich ebenfalls die Kirche im Zentrum, Altenheim Willich (Martin-Rieffert-/Osterather Straße), St. Töniser Straße (Höhe Pizzeria Stückwerk), Marienstraße. In Wekeln am Kreisverkehr Hülsdonkstraße/Bonnenring. In Anrath schließlich werden die Haltestellen Hausbroicher Straße, Süchtelner Straße (Martinsplatz/Schützenplatz) und Vennheide angefahren.

„Die genauen Zeiten“, sagt Bernd Hitschler, Chef des Kulturteams, „zu denen der Bus die Haltestellen anfährt, werden wir kurz vorher erst bekanntgeben können - das korrespondiert ja auch damit, wie viele Buchungen es gibt, wie unser Angebot überhaupt angenommen wird - und darauf sind wir nun natürlich sehr gespannt.“

Bei weiteren Fragen zum Angebot „Kultur-Bus“ hilft ab sofort Katrin Ruelfs weiter (siehe Info-Kasten). Red