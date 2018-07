Tönisvorst. Mit der Realschule Leonardo da Vinci verabschiedet sich auch der Förderverein der Schule. 33 Jahre lang haben die Mitglieder die Schule finanziell unterstützt. Mit 15 Mitgliedern ging der Verein einst an den Start, zu Hochzeiten waren es 250. Mehr als 64 000 Euro haben sie im Laufe der Jahre zusammengetragen, sagt Manfred Hoffmann, ehemaliger und zuletzt stellvertretender Vorsitzender.

Austauschfahrten in die USA, erste IBM-Rechner, Sportgeräte und das „Gesunde Frühstück“ konnten so mitfinanziert werden. Zwei große Projekte waren die Anschaffung der Beschallungsanlage für das Corneliusforum und die Einrichtung einer Bücherei im Schulzentrum. Auch die jährlichen Projekttage der Schule im Schloss Dilborn, Verkehrserziehung und Aktionen wie das Anti-Gewalt-Training wurden vom Förderverein gesponsert.

Zum Abschluss hat der Verein noch einmal die Kasse geöffnet und die Abschlusszeitschrift finanziert. Außerdem gab es Präsente für Schüler, die besondere Verdienste erworben haben. Bis zum Schluss hatte die Initiative noch 125 Mitglieder, obwohl die Schule nur noch einen Jahrgang hatte.

In der Kasse seien jetzt noch etwa 750 Euro, sagt Hoffmann. Ein Teil des Geldes werde für die Kosten benötigt, die mit der Auflösung verbunden seien, wie etwa Notarkosten. Das Geld, das dann noch übrig bleibt, soll laut Hoffmann an den Verein „Apfelblüte“ gespendet werden, der sich dafür einsetzt, dass Kinder aus ärmeren Familien an Klassenfahrten teilnehmen oder Nachhilfeunterricht nehmen können.