Im Stadtgeflüster geht es heute um zu helles Licht, alte Schlager, einen Besuch in Berlin – sowie um Brombeeren und Bäume.

Willich/Tönisvorst. Die 2017 in Anrath eröffnete Feuer- und Rettungswache ist ja in den Brennpunkt des Interesses geraten. Grund: In einem Gutachten zum Rettungswesen im Kreis Viersen wird vorgeschlagen, die Rettungswache wieder zu schließen. Das ist allerdings nicht der Grund, warum die Wache nachts immer unter einen wahren Flutlicht-Beleuchtung steht. „Es ist zu hell, und die Strahler haben auch nicht den richtigen Winkel“, räumt Martin Zinnel, zuständiger Geschäftsbereichsleiter bei der Stadt Willich, im Gespräch mit dem Stdatflüsterer ein. Auch aus der Bevölkerung habe es schon entsprechende Hinweise gegeben. Derzeit sei man dabei, die Beleuchtung zu optimieren. Licht müsse es dort aber auf jeden Fall geben, da die Mitarbeiter von Feuerwehr und Rettungswache ja auch nachts zu Einsätzen ausrücken müssen.

DJ Gaudio legt bei Schiffer Schlager auf

Vor einem Einsatz ganz anderer Art steht demnächst „DJ Gaudio“. Den kennen Sie nicht? Dann sei an dieser Stelle verraten, dass sich hinter diesem Pseudonym der bekannte Willicher Musiker Jochen Contzen verbirgt. Der Sänger, den man vor allem als „Black Brother“ kennt, legt am Samstag, 7. April, ab 19.30 Uhr in seiner neuen Rolle als DJ zum zweiten Mal in der Gaststätte Schiffer alte und neue Schlager auf. Hierbei steht die Stimmung im Vordergrund – was am Namen „Gaudio“ ja schon rauszuhören ist.

Volksbank-Vorstand geht in den Ruhestand

Abschied gefeiert worden ist bei der Volksbank Mönchengladbach: Otmar Tibes ist in den Ruhestand gegangen. In Willich ist der 1955 in Kärlich geborene Banker wohlbekannt, denn er war 15 Jahre hauptamtlicher Vorstand der dortigen Volksbank, bevor es zur Fusion mit Mönchengladbach kam. In gleicher Funktion war er dann im neuen Geldinstitut tätig. Er war dort für Vertrieb, Personal und Gesamtbanksteuerung zuständig. Der Aufsichtsratsvorsitzende Fred Hendricks würdigte Otmar Tibes als tatkräftiges Vorstandsmitglied, das auch stets im Sinne des genossenschaftlichen Gedankens und damit zum Wohle der Allgemeinheit gehandelt habe. Zum Abschied wurde ihm die Ehrennadel in Gold des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen – durch Ludwig Lippes verliehen.