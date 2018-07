Der Stadtflüsterer war beim Schützenfest in Willich, auf der Abschlussparty der Tönisvorster Realschule – und an der Waschstraße.

Willich/Tönisvorst. ASV-Geschäftsführer Hans-Joachim Donath strahlte am Samstag mit der Sonne um die Wette: „Die Eröffnungsveranstaltung des Schützenfestes am Freitag im Konrad-Adenauer-Park war erfolgreicher als die Veranstaltungen in den vergangenen Jahren.“ Sowohl die Besucherzahlen als auch der Getränkeverkauf hätten um rund zehn Prozent zugelegt. Knapp 5000 Besucher seien gekommen. Sie griffen nicht selten zu alkoholfreien Getränken, aber auch die Cocktailbar war ein beliebter Treffpunkt. Wegen möglicher Brandgefahr war alles andere als sicher, ob das Klangfeuerwerk tatsächlich abgefeuert werden konnte. Schließlich gab die Feuerwehr „grünes Licht“ und zeigte Präsenz im Park, für den Fall der Fälle, der zum Glück nicht eintrat. Das Open-air-Konzert mit dem Tambourcorps Germania Willich und dem Musikverein Waldenrath kam beim Publikum sehr gut an – das registrierte erfreut, dass Joachim Kothen neben Protokollchef und Präsident auch Sänger kann: Er verstärkte die Band „Hervshahne“, der er früher angehört hatte. Mehr zum Schützenfest auf Seite 21.

Auch an der Realschule gab es ein Feuerwerk

Krachend ist sie zu Ende gegangen, die Ära der Realschule Leonardo da Vinci in Tönisvorst. Was wörtlich zu verstehen ist. Bei der Abschlussparty, an der hunderte ehemalige Schüler und Lehrer teilnahmen, gab es zunächst im Forum Stimmung mit der Band Planet five. Luftballons an den Stehtischen, auf denen die Abschlussjahrgänge zu lesen waren, wiesen den Weg zu ehemaligen Klassenkameraden. Um 22.45 Uhr erlosch das Licht der Straßenlaternen und des Bierpavillons. Ein Gong ertönte und ein Feuerwerk nach der Musik von Carmina Burana, dem Safri Duo („Played-a-Live“) und zum Schluss, passend zur Situation, „The Show Must Go On“ von Queen erleuchtete den Himmel über Tönisvorst. Es war der Höhepunkt des Abends. Das ganze Feuerwerk kann man anschauen unter:

https://youtu.be/_0OHL5lhe4A

Abschlussfeier nach der Abschlussparty

So ganz war aber auch nach der Abschlussparty noch nicht Schluss. Denn vergangene Woche gab es noch die Abschlussfeier der letzten rund 100 Schülerinnen und Schüler. Sie bekamen im feierlichen Rahmen ihre Zeugnisse überreicht. „Ihr wart immer etwas besonderes“, gab ihnen Schulleiterin Monika Ricken mit auf den Weg. Für besondere Leistungen und für besonderes Engagement wurden einige Schüler und Eltern geehrt – so die langjährige Vorsitzende der Schulpflegschaft, Claudia Gerke. Die Präsente an die Schüler überreichte der Förderverein der Realschule. Er beendet heute seine erfolgreiche Tätigkeit auf einer Mitgliederversammlung.