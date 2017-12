„CR7“ kennt man. Gemeint ist Christiano Ronaldo, der bei Real Madrid die Rückennummer Sieben hat. Jetzt geht es aber um „K 7“. Das K steht für Kevin und für Kaminski, die Sieben ebenfalls für seine Trikotnummer, die der Fußballspieler des DJK/VfL Willich schon seit seinen Kindheitstagen auf seinem Rücken stehen hat: „K 7“ so heißt das neue Bistro & Café, das der am 29. Dezember 27 Jahre alt werdende Kevin Kaminski am Nikolaustag eröffnet wird. In den Räumen an der Peterstraße 32 war bis vor kurzem das Café „KaiserEck“ zu finden, doch das Pachtverhältnis war vom Eigentümer beendet worden. Jetzt ein nächster Versuch. Der Pachtvertrag mit dem Eigentümer, den Brüdern Marc und Andreas Kamper, ist gemacht, zunächst für die Dauer von drei Jahren. Der 26-jährige Kevin Kaminski hat zwei Ausbildungen erfolgreich abschlossen. Zum einen die eines Sport- und Fitnesskaufmanns, zum anderen die Ausbildung zum Restaurationsfachmann. Der Willicher arbeitete im „Fire & Ice“ in der Neusser Skihalle, dann als Bankettleiter im Maritim-Hotel am Düsseldorfer Flughafen. Er hat eine Menge in sein neues Ladenlokal investiert. Neu sind Küche, Thekenbereich, die Bodenfliesen, die Sitzelemente. In der wärmeren Jahreszeit stehen auf dem Kaiserplatz bis zu 40 Außenplätze zur Verfügung.

was kommt vor in unseren Breiten,

Helfen wird im K7 als Koch und Kuchen-Bäcker Kaminskis Onkel, Frank van Denn Bomm. Es wird neben den süßen Sachen kleinere Snacks geben. Und wer möchte, bekommt schon morgens sein Rührei und seinen Speck. Und da der Willicher auch einen Barkeeper-Schein hat, gibt es zumindest an den zwei Abenden in der Woche Cocktails. Darüber hinaus sind im neuen Jahr kleinere Events denkbar. Kaminski: „Vielleicht auch mal ein Speed-Dating für über 30-jährige Männer und Frauen . . .“

CDU eröffnet Bürgerbüro in St. Tönis

Neues Leben in leerstehende Räume bringt seit dem 1. Dezember auch die Tönisvorster CDU. An der Ecke Antoniusstraße in direkter Nachbarschaft von „Ferkes Tünn“ hat sie ein Ladenlokal übernommen, in dem bis Mai dieses Jahres ein Kinderbekleidungsgeschäft beheimatet war. So ratzfatz ein Bürgerbüro eröffnen können Parteichef Günter Körschgen und seine Mitstreiter dort aber nicht: „Wir brauchen vier bis sechs Wochen für die Renovierung“, verriet er dem Flüsterer. Im Januar soll dann Eröffnung sein. Auf einer Fläche von 70 Quadratmetern will die CDU dann auch Bürgersprechstunden und Seminare abhalten – „und dem Bürger auch mal nach außen zeigen, dass wir da sind“, betont Günter Körschgen.

Wunschbaum 1 für den Annenhof

Auch in diesem Jahr ruft der Tönisvorster Real-Markt in der Weihnachtszeit seine Kunden zur Teilnahme an der Wunschbaum-Aktion auf. Bereits zum elften Mal in Folge werden gezielt Geschenke für die Kinder der ambulanten Familienhilfe des Kempener Annenhofes gesammelt. Dazu malten rund 50 Annenhof-Kinder ihre Wünsche auf Karten, die dann am Baum im Markt befestigt wurden. „Wir zählen auch in diesem Jahr wieder auf die tolle Spendenbereitschaft unserer Kunden, die in den vergangen Jahren ein großes Herz bewiesen haben“, sagt Real-Geschäftsleiter Karl-Josef Janssen.

Wunschbaum 2 und 3 für Kinder aus Tönisvorst

Der Wald der Wunschbäume wird in St. Tönis weiter aufgeforstet: Die Schulsozialarbeit der Stadt organsiert in diesem Jahr mit Unterstützung der Sparkasse Krefeld und unter der Schirmherrschaft des Vereins Apfelblüte abermals eine entsprechende Aktion, die bis zum 18. Dezember läuft. Herzenswünsche von Kindern aus Tönisvorst, deren Leben von sozialen Nachteilen geprägt ist, sollen erfüllt werden. Zum Start trafen sich jetzt Bürgermeister Thomas Goßen und die Verantwortlichen in der Sparkasse an der Ringstraße, um die ersten Wunschzettel abzunehmen. Ein weiterer Wunschbaum steht im Verwaltungsgebäude der Stadt an der Bahnstraße.