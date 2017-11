Clörath. Am Freitagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, brannte es in einem Wald in Clörath. 30 Kräfte der Löschzüge Anrath, Clörath und Schiefbahn rückten aus. Passanten hatten die Flammen- und Rauchentwicklung im Wald festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Auf einer Fläche von etwa 30 Quadratmetern brannte Unterholz und Gestrüpp, das mit Wasser und Schaum abgelöscht wurde. Polizei und Forstamt wurden informiert. Brandstiftung ist als Brandursache nicht auszuschließen. Die Polizei ermittelt. Red