Quer durchs Maisfeld geht die provisorische Zufahrt zur Rückseite der Willicher Feuerwache an der St. Töniser Straße. Sie wird angelegt, damit die Wehrleute während der Dauer des Umbaus des zentralen Kreisverkehrs in Alt-Willich problemlos zur Wache bzw. zu den Einsätzen gelangen können. Die temporäre Zufahrt führt auf den Stichweg der Parkstraße, der am Hotel am Park endet. Der Umbau des Kreisverkehrs soll während der Sommerferien über die Bühne gehen. Über eine dauerhafte zweite Zufahrt wird schon seit langem diskutiert, sie ist aber noch nicht beschlossen worden. Foto: Dohmen