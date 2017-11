Der 34-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. In einem Haus an der Büttgener Straße fanden sich rund 600 Pflanzen und ein Kilo Marihuana.

Willich. Bereits am vergangenen Mittwoch haben Drogenfahnder einen 34 Jahre alten Mann aus Willich verhaftet. Er hat gestanden, eine Cannabisplantage in Willich betrieben zu haben.

Auf seine Spur kamen die Ermittler über einen ganz anderen Fall: Im Mai 2016 wurde im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf eine riesige Cannabisplantage entdeckt. Die Drogen wurden mitten in einem Wohngebiet angebaut. Der Mieter der Räume war damals untergetaucht. Am 26. September 2017 konnten Beamte des Rauschgiftkommissariats den 39 Jahre alten Mann aus Düsseldorf festnehmen.

Bei der Festnahme stellten die Beamten Beweismittel sicher, die darauf hindeuteten, dass sich eine weitere Plantage im Aufbau befindet. Die Polizei beschlagnahmte damals einen Porsche 911 Turbo S im Wert von etwa 200 000 Euro und stellte Utensilien für einen möglichen neuen Anbau von Cannabis bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Düsseldorf sicher, darunter etwa 4000 Cannabissamen.

Der Mann hat die Vorwürfe bereits eingeräumt

„Bereits damals bestand der Verdacht, dass irgendwo eine weitere Plantage betrieben wird oder in Planung war“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Diese Vermutung hat sich nun bestätigt. Aufgrund neu gewonnener Erkenntnisse führte eine Spur zu einem unbewohnten, freistehenden Einfamilienhaus an der Büttgener Straße in Willich. Die Fahnder observierten das Gebäude und nahmen schließlich am 8. November den 34 Jahre alten Mann beim Verlassen des Gebäudes fest. Bei der Durchsuchung des Hauses stießen die Spezialisten des Rauschgiftkommissariats auf eine professionelle Plantage mit rund 600 Cannabispflanzen und etwa einem Kilogramm Marihuana.

Der 34-Jährige ist laut Polizei geständig und gibt an, der Betreiber der Plantage gewesen zu sein. Er wurde am 9. November 2017 auf Antrag der insoweit zuständigen Staatsanwaltschaft Krefeld dem Richter des Amtsgerichts Krefeld vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft schickte. skr