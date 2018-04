„Naturgarten“ heißt das Projekt der Kirchengemeinde in Neersen. 21 Nachwuchsgärtner schaufeln, säen und malen bisher mit.

Neersen. Im Flur des Gemeindezentrums der evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde herrscht Gedränge an der Garderobe. 21 Kinder im Alter zwischen fünf und acht Jahren haben sich gerade das Mittagessen schmecken lassen und sind zu neuen Taten bereit. Kinder greifen nach Jacken und Gummistiefeln, um sich für den Einsatz im Garten startklar zu machen. „Denkt ihr auch daran, die Matschhosen anzuziehen?“, erinnert Jugendleiterin Yvonne Houf mit Blick auf die ersten Kids, die schon in den Gummistiefeln stecken. Raus aus den Stiefeln, Matschhose übergezogen und wieder rein in die Stiefel. Jacke drüber und es kann losgehen.

„Wir legen einen Barfußpfad an“, informiert Lars, der mit einem orangefarbenen Kinderrechen kräftig an den Grassoden zieht, die Sam mit der roten Kinderschaufel bereits ein Stück weit gelöst hat. Allerdings klappt es besser, als Betreuer Benedikt mit dem großen Spaten anrückt und beim Abstechen der Grasflächen innerhalb der auf dem Boden liegenden Stämme hilft. Das Gras muss entfernt werden, damit die einzelnen begehbaren Flächen des Barfußpfades gestaltet werden können. Aber nicht nur hier sind die Kinder der Osterferien-Spiele der Emmaus-Gemeinde fleißig bei der Arbeit. Eine Gruppe hat sich die Malkittel übergezogen und pinselt fleißig hölzerne Beetabgrenzungen an.

Bald soll noch eine Bienenwiese angelegt werden

Unter dem Titel „Sonne, Mond und Regenbogen – Gottes bunte Welt“ stehen die einwöchigen Osterferien-Spiele, die in diesem Jahr zum großen Projekt „Naturgarten“ gehören. Im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit hatte Houf nämlich die Idee, die Gartenfläche sowohl vor als auch hinter der Friedenskirche abwechslungsreicher und ökologischer zu gestalten.

Im März ging es los. Der Kirchengarten hat so schon im hinteren Bereich einen Weidentunnel erhalten. Aus Tontöpfen sind Vogelfutterhäuschen entstanden, die in den Bäumen hängen, und die Kindergruppe „Blubberfische“ hat bereits pinke und hellgrüne Blumenkästen mit bunten Frühlingsblumen bepflanzt. Geplant ist noch die Anlage einer Schmetterlings- und Bienenwiese. Der Holzzaun für die Wiese wird währendessen immer bunter. Die Kinder der Osterferienaktion hantieren eifrig mit Farben und Pinseln. „Wir malen auch noch eine Holzbank an, die wir vor der Blumenwiese aufstellen werden“, sagt Houf, die die Holzelemente der besagten Bank gerade auspackt. Nachschub für die jungen Maler.