Forum in St. Tönis greift ein schwieriges Thema auf.

Tönisvorst. Wie ist es, alleine zu leben und an Demenz zu erkranken? Genau das ist die zentrale Frage, mit der sich die Fachtagung „Mitten unter uns – allein leben mit Demenz“ beschäftigt. Sie findet morgen in Tönisvorst statt. Veranstalter ist das „Forum Demenz“, Schirmherr Bürgermeister Thomas Goßen.

Wer gehört dem Forum Demenz an? Darunter finden sich Vertreter aus dem Ehrenamt, Dienstleister, Städte und Gemeinden aus dem Kreis Viersen sowie die LVR-Klinik Viersen. Alle Mitglieder engagieren sich in besonderer Weise zum Thema Demenz. Neben Fachvorträgen wird eine Versorgungssituation am Beispiel des Kreises Minden-Lübbecke aufgezeigt. Abgerundet wird dies durch einen „Talk im Plenum“.

Als Fachreferenten konnten Detlef Rüsing (Leiter des Dialog- und Transferzentrums für Demenz, Witten Herdecke), Jens Loebbert (Kommunales Integrationszentrum), Georg Franken (Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Dialog- und Transferzentrums, Witten Herdecke), Norbert Kamps (Diplom-Ingenieur für medizinisch- physikalische Technik) und Elisabeth Riese vom Zentrum für Pflegeberatung im Kreis Minden-Lübbecke gewonnen werden. Die Veranstaltung findet morgenvon 9 bis 16 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Kirche St. Tönis, Hülser Straße 57a, statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro. Für Schüler ist der Eintritt frei.

Anmeldungen und Nachfragen an das Demenz-Servicezentrum NRW Niederrhein, Hans Westphal, Tel. 0281/3417823 oder per E-Mail:

Demenzservicezentrum- niederrhein@caritas-wesel.de