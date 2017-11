Der Zeuge Stephan Jellacic hat 2009 nach eigener Aussage Anzeige erstattet.

Tönisvorst. Am Montag wurde am Krefelder Landgericht die Verhandlung gegen das Tönisvorster Ehepaar Lothar und Jessica Vauth, dem Untreue in 923 Fällen vorgeworfen wird, fortgesetzt. In den Zeugenstand trat einer der früheren Partner der Sozietät, in der der ehemalige Rechtsanwalt Lothar Vauth Partner und seine Frau Büroleiterin waren.

Stephan Jellacic (54) war nach eigener Aussage Anfang 2004 als Partner in die Kanzlei eingestiegen. Im März 2004 sei zudem festgelegt worden, dass seine Beteiligung bei 14 Prozent liegen werde. Jellacics Schwerpunkt sei Strafrecht gewesen. Es habe immer mal wieder Versuche von Seiten Vauths gegeben, in Jellacics Dezernatsarbeit einzugreifen, „letztendlich konnte ich meine Tätigkeit aber recht autark ausüben.“ Er wüsste jedoch, dass andere Kollegen mehr unter solchen Einmischungen gelitten hätten.

Gegen Ende des Jahres 2008 seien Gerüchte aufgekommen, dass es Probleme mit den Fremdgeldkonten der Sozietät gebe, die Rede sei von „Unregelmäßigkeiten“ gewesen. Konkret habe dies ein Anwalt, der für Lothar Vauth arbeitete, bemerkt und ihm mitgeteilt. „Ich sichtete daraufhin einige Akten des Dezernats Vauth“, so Jellacic. Dort seien tatsächlich ungeklärte Fremdgelder in Höhe von 300 000 bis 400 000 Euro aufgetaucht. Daraufhin habe der Zeuge Partner und Kollegen zusammengerufen und ihnen mitgeteilt, dass sowohl Lothar als auch Jessica Vauth, die ja für die Buchhaltung verantwortlich war, angezeigt werden müssten. Die entsprechende Strafanzeige wäre dann im März 2009 formuliert und im April offiziell bei der Krefelder Staatsanwaltschaft eingereicht worden.

Die Mandanten, welche ihnen zustehende Gelder von den Fremdgeldkonten nicht erhalten hatten, seien finanziell entschädigt worden. Jellacic und andere Kollegen hätten dafür auch private Gelder gegeben. „Trotzdem scheiterten schließlich alle Bemühungen, die Sozietät zu retten“, sagte der Zeuge. Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt. sste