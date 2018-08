Herbert Reul hat sich in Anrath auf dem Gut von Norbert Koof ein Bild von der Arbeit der Landesreiterstaffel gemacht.

Anrath.Herbert Reul (CDU) wird energisch. „Die Debatte ist hiermit beendet“, antwortet der NRW-Innenminister auf Nachfragen von Journalisten, ob eine Reiterstaffel sinnvoll sei oder nicht. „Es wird weiterhin Landesreiterstaffeln geben. Die Pferde sind ein wichtiges taktisches Instrument. Ihre Wirkung wird in der Öffentlichkeit unterschätzt“, macht Reul deutlich. Viele würden die Reiter der Polizei fälschlicherweise als „nette Tradition“ abtun, so der Minister am Mittwoch bei seinem Besuch auf dem Anrather Gutshof von Norbert Koof. Dieser ist seit 2006 Standort für die Landesreiterstaffel Rheinland.

Knapp über ein Jahr ist Reul nun Innenminister. Seitdem besuche er Einheiten der Polizei, um sich ein Bild von den verschiedenen Funktionen zu machen. Es habe „länger gedauert, alles von der Polizei zu sehen“, als der CDU-Politiker gedacht habe. Aber schließlich müsse man „selber gesehen haben, worüber man redet“, so der Minister.

„Die Tiere sind wendig, schnell und Respekt einflößend“, beschreibt Reul die Wirkung der Pferde und betont immer wieder den hohen Stellenwert der polizeilichen Reiter. „Solange ich im Amt bin, wird es Reiterstaffeln geben und wir werden noch mehr helfen, als wir es bisher tun“, gibt sich Reul entschlossen.

Acht neue Pferdeanhänger in diesem Jahr und acht im nächsten

Die Aussage unterstreicht der Minister mit der Ankündigung, 250 000 Euro in die Reiterstaffel zu investieren. Acht neue Pferdeanhänger sollen in diesem Jahr angeschafft werden. Im kommenden Jahr sollen es noch einmal genau so viele sein. Ein Transportanhänger für zwei Pferde kostet laut Innenministerium 15 200 Euro. „Die neuen Pferde-Anhänger sind viel größer als ihre Vorgänger. Der Transport der Pferde wird dadurch deutlich einfacher, schneller und bequemer“, nennt Reul als Vorteile. Der rutschfeste Boden gehört zur Ausstattung der Transporter ebenso wie gepolsterte Seitenwände.

Schon seit 2015 steht fest: Die bisherigen Standorte der Landesreiterstaffeln in Anrath und Dortmund werden zusammengelegt. Die berittene Polizeitruppe wird das Rittergut des ehemaligen Weltmeisters im Springreiten, Norbert Koof, deshalb bis 2021 verlassen. Das freut nicht alle 19 betroffenen Beamten: Da ihnen künftig teils lange Anfahrtswege drohen, werden einige die Reiterstaffel verlassen (die WZ berichtete).

Ein neuer Standort sei noch nicht gefunden worden, heißt es von Seiten des Innenministers. Das Ruhrgebiet sei durch seine Lage besonders interessant, zumal die Staffeln organisatorisch dem Polizeipräsidium Bochum zugeordnet sind. Minister Reul dankt Koof ausdrücklich dafür, dass die Reiterstaffel seit 2006 auf seinem Hof eine Heimat hat.