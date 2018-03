Annica Schüller war die Erste, die den Titel 2013 trug. Heute wohnt sie mit ihrem Mann in einem Haus auf den Feldern von St. Tönis. Noch immer ist sie sportbegeistert und engagiert sich beim Apfelblütenlauf.

Tönisvorst. Sie ist in St. Tönis geboren, wuchs bis zu ihrem 23. Lebensjahr in Vorst auf und wohnt jetzt in St. Tönis – oder vielmehr bei St. Tönis mitten in den Feldern. „Ich war schon immer heimatverbundener als andere“, sagt Annica Schüller und unterstreicht das mit der Tatsache, dass sie auch während ihres Studiums in Tönisvorst blieb. Hier ist alles vertraut, sie fühlt sich zu Hause, hat ein Gefühl von Geborgenheit und Aufgehobensein.

Während ihre Mitschüler zum Studieren umzogen und so aus der Heimat gerissen wurden, pendelte Annica Schüller jeden Tag vier Stunden nach Wuppertal – zwei Stunden hin, zwei zurück. An der Bergischen Universität studierte sie Sportwissenschaften und Germanistik. Nach Wuppertal zog sie nichts, auch wenn sie das Pendeln „unglaublich genervt“ hat. Sie blieb in Tönisvorst, wo ihre Freunde und Familie leben – und heiratete einen St. Töniser. Ihr Mann Gregor arbeitet in Krefeld-Linn, sie ist heute bei der Dekra für das betriebliche Gesundheitsmanagement zuständig: Sie geht in die Betriebe und berät die Mitarbeiter in Körperhaltung, Bewegung, Fitness und gesundem Essen. Der Schreibtisch der ersten Tönisvorster Apfelkönigin steht in Mönchengladbach. Und so ist der Wohnsitz St. Tönis wunderbar in der Mitte zwischen Linn und Gladbach gelegen.

Schüller blickt mit Dank auf ihre Königinnen-Zeit zurück

Seit zwei Jahren leben die Schüllers jetzt in ihrem Haus, draußen mit ein paar weiteren Häusern abgelegen auf den Feldern vor St. Tönis. Aus den großen Fenstern zu Terrasse und Garten kann man gut über die Felder schauen. Annica Schüller braucht „viel Luft“, will aber auch nicht völlig isoliert sein. Sie freut sich, wenn sich mal ein Reh nähert oder ein Fasan durch den Garten stolziert.

An einem Baum im hinteren Garten hängt eine breite Schaukel, breit genug für sie und ihn. Ideal geeignet, um abzuschalten und zu entspannen, entweder mit Blick in die Landschaft oder mit Blick aufs Haus, um die nächsten Renovierungsschritte zu überlegen. Auch wenn jetzt alles eher winterlich erscheint, schwärmt Annica Schüller vom Getreidefeld vor dem Garten. Wenn der Wind in das volle Korn fährt und die Halme zum Tanzen bringt, ist sie glücklich.

Mit viel Dank und Zufriedenheit denkt sie auch zurück an ihre Zeit als Apfelkönigin. Von 2013 bis 2015 war sie die Erste in diesem Amt, zwei weitere junge Frauen sind ihr seither nachgefolgt. Mit viel Sympathie erinnert sie sich an ihre Mentorin Catharina Perchthaler, Pressesprecherin der Stadt Tönisvorst. „Wir waren ein unheimlich gutes Team“, schwärmt Annica Schüller und ist froh, dass man sich heute noch privat gut verstehe.