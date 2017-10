Willich. Am späten Freitagabend ist in Willich schon wieder ein toter Igel in einem Mülleimer gefunden worden. Auf dem Spielplatz auf der Lauenburger Straße wurde das Tier entdeckt.

Wie die Polizei mitteilt, ist der Igel offensichtlich in Brand gesteckt worden. Wer Hinweise zu den möglichen Tätern geben kann, wird gebeten sich bei unter der Rufnummer 02162- 377 0 bei der Polizei zu melden.

Immer wieder werden in Willich Igel von Unbekannten getötet und verbrannt. red