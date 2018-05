Anrath/St. Tönis. Vier Einbrüche in Büroräume in Anrath musste die Polizei gestern aufnehmen. Die Einbrüche wurden über die Pfingsttage begangen, möglicherweise in der Nacht zum Dienstag: An der Lerchenfeldstraße brachen Unbekannte in zwei benachbarte Bürokomplexe sowie einen Lagerraum ein, nachdem sie Fenster beziehungsweise Türen aufgehebelt hatten. Sie erbeuteten laut Polizei Geld und aus einem Lagerraum Werkzeuge. Etwas weiter entfernt durchsuchten möglicherweise die selben Täter zwei weitere Bürokomplexe. Im ersten Gebäude hebelten sie eine Tür auf und stahlen Bargeld. Am zweiten Tatort blieben sie ohne Beute.

Auch in St. Tönis wurde am Pfingstwochenende eingebrochen, beziehungsweise der Versuch unternommen: Dort erwischte es gleich drei Firmen. Zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, versuchten Unbekannte, in den Obsthof an der Düsseldorfer Straße einzubrechen. Die Einbrecher setzten einen Hebel an der Eingangstür an, doch die hielt stand, die Täter gelangten nicht ins Haus. Zu einem vollendeten Einbruch kam es zwischen Freitag und Dienstag an der Straße Am Wasserturm. Dort brachen Unbekannte ein eine Praxis ein und stahlen medizinische Geräte. Am Dienstag, vermutlich gegen 3 Uhr, brachen Unbekannte in einen Gartenfachhandel an der Mühlenstraße ein und stahlen Gartenwerkzeuge und Maschinen. Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizei unter Tel. 02162/3770 entgegen. Red