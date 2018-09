Andrea Gessat-Helmreichs Kunst geht unter die Haut. Die 53-Jährige „malt“ Bilder auf Nacken, Schulter, Rücken oder Knöchel – ganz wie es der Kunde in ihrem Tattoo-Studio wünscht.

Schiefbahn. „Wild at heart“ ist ihr Lieblingsfilm. „Aber auch sonst passt das „Wilde Herz“ zu mir, da ich neugierig, rast- und ruhelos bin und man mich nicht festhalten kann“, sagt Andrea Gessat-Helmreich. Die 53-Jährige hat sich mit ihrem Tattoo- und Piercing-Studio „Wild at heart“ in Schiefbahn an der Hubertusstraße 11 selbstständig gemacht.

Die WZ hat die 53-Jährige in ihrem Shop eine Stunde lang besucht. Und in dieser Zeitspanne ist einiges los, werden mit ihrer Mitarbeiterin Jennifer Steves (42) zwei Kundenwünsche erfüllt. Zum einen ist zu Beginn des Gesprächs gerade das Tattoo für die 18-jährige Wachtendonkerin Jasmin auf ihrem Nacken fertig geworden: ein Adler mit Engel-Flügeln und einer Sanduhr, auf der oben und unten der Geburts- und Todestag ihres Vaters eingeritzt ist. Zur „Verstärkung“ hatte Jasmin ihren Freund Sebastian und ihre Freundin Lisa mitgebracht. Das Trio ist mit der Arbeit sehr zufrieden.

Vater hat Tochter ein Tattoo

zum Geburtstag geschenkt

Wenig später betritt Anna Königshofen den Laden. Die junge Dame kommt aus Neersen und hat ihren Vater Manfred dabei. Dieser hat seiner Tochter und Katzenliebhaberin das Tattoo zum Geburtstag geschenkt. Denn Anna ist just an diesem Tag 26 Jahre alt geworden; ihre Katze „Mausi“ ist zuhause geblieben. Gleichwohl sie sich jetzt das Tier bei jeder Gelegenheit anschauen kann: auf ihrem rechten Knöchel soll nämlich ein kleines Katzengesicht tätowiert werden.

„Der Laden läuft“, bestätigt Chefin Andrea Gessat, die den Schiefbahnern unter ihrem Mädchennamen Helmreich viel besser bekannt ist. Dort hat sie mit den Eltern viele Jahre gelebt, jetzt wohnt sie in Neersen. Sie ist vielseitig interessiert, malt und fotografiert, liebt die Musik, vor allem den Punk-Rock und den Jazz/Blues, hatte auch früher als Gitarristin in verschiedenen Bands gespielt.

Eigentlich wollte sie mal Malerei und Fotografie studieren. „Mach was Bodenständiges, also etwas Vernünftiges“, setzte sich ihr Vater durch. Tochter Andrea ließ sich zur Einzelhandels-Kauffrau ausbilden, arbeitet einige Zeit im Sportgeschäft ihres Vaters Karl-Heinz Helmreich in Düsseldorf.

Es musste auf Dauer etwas anderes sein. Erst war es der Szene-Shop „Cräsch“, den sie in Düsseldorf mitführte. Mit vielen CD´s mit ihrer Musik, mit vielen Dingen, so Comics, Klamotten oder Deko-Artikeln. Sie ließ sich in dieser Zeit erst einmal im Piercing ausbilden, wollte dafür mobil sein und die Kunden mit ihrem Auto besuchen.