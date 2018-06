Am 29. Juni feiert die Tönisvorster Realschule ihren Abschied aus der Schullandschaft.

Tönisvorst. Gestern hatten Marcel Baj und Vinz Deutzmann „Wichtigeres“ zu tun, als an der Mathestunde teilzunehmen. Sie verteilten im Auftrag der Realschule Leonardo da Vinci Plakate in der Stadt. Vorschau auf den letzten Vorhang.

„1970 - 2018. Nach 48 Jahren verabschiedet sich die Realschule Leonardo da Vinci aus der Schullandschaft Tönisvorst.“ So steht es auf der öffentlichen Einladung an alle, die sich mit der Schule verbunden fühlen. Und die am 29. Juni ab 19 Uhr im Forum des Schulzentrums ihre Realschulzeit in Tönisvorst feiern wollen, ehe die sich als langjährige Angebotsform in der Stadt auflöst.

Marcel (18) ist Schülersprecher, Vinz (16) sein Stellvertreter. Sie kennen sich seit sechs Jahren, seit Klasse 5. Zunächst waren sie zwei von weit mehr als 1500 Schülern am Schulzentrum Corneliusfeld. „Das große Gebäude war anfangs schon sehr verwirrend“, erinnert sich Marcel an die ersten Jahre.

Als die Realschule zum Standort Kirchenfeld umzog, wurde es „viel ruhiger und angenehmer.“ Im letzten Jahrgang kenne quasi jeder jeden. „Ein Namenschild braucht niemand mehr“, sagt Marcel. Die 95 Schüler und ihre Lehrer seien zu einer engen Gemeinschaft gewachsen. Das Wir-Gefühl habe sich verstärkt.

Vinz: „Ich habe mich am Kirchenfeld mehr als Realschüler gefühlt als im Schulzentrum.“ Und Marcel sagt: „Ich war vor dem Umzug skeptisch, aber es war besser als gedacht.“ Abgesehen von Raumwechseln durch laufende Renovierungsarbeiten und vom schlechten Zustand mancher Klassenräume und des Toilettengangs.

Nun sind es nur noch wenige Tage, in denen die Beiden und ihre Mitschüler den Weg zur Schule antreten. Im Juli ist Schluss. Der zehnte Jahrgang tritt ab. Vinz: „Irgendwie auch cool, dass wir die Letzten der Schule sind.“ Das, sagen beide, wollen die Schüler auch feiern.

Schüler gehen neue Wege

Zum Beispiel in der Mottowoche vor dem offiziellen Festakt am 29. Juni, wenn sie montags „verschlafen“, dienstags als Kindheitshelden, mittwochs als „Ich in 20 Jahren“ aufkreuzen und den Donnerstag zum „Beachday“ machen.

Vinz schließt eine Ausbildung zum Dachdecker an. „Ich habe mich erst vor kurzem bei Thommessen in Vorst beworben, in den Pfingstferien zur Probe gearbeitet. Ich hab’ die Ausbildungsstelle.“ Ab September für drei Jahre. „Das ist ein Gefühl von Freiheit, die Schulzeit hinter sich zu lassen. Ich möchte jetzt auch mein eigenes Geld verdienen.“