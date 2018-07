Doris Driehsen ist eine moderne Landfrau. Mit ihrem Mann Karl managt die Kempenerin einen Pferdehof im Hülser Bruch. Über Umwege kam sie zum Landleben.

Tönisvorst/Krefeld Die Vormittagssonne taucht die ländliche Idylle in ein perfektes Licht. In den Ställen kehren Mitarbeiter Stroh zusammen, Pferde grasen auf den Wiesen oder schauen aus den Fenstern ihrer Boxen heraus. Rasensprenger verteilen im Garten surrend Wasserfontänen. Zwei Hähne stolzieren über den Hof. Was für ein Imponiergehabe im Revier.

Auf dem Luisenhof bekommt man Lust auf ein entschleunigendes Landleben. Straßenlärm, hektische Betriebsamkeit – ausgeblendet. Dabei hat man Krefelds Innenstadtstraßen gerade erst hinter sich gelassen.

„Landwirtschaft hat mich immer interessiert, auch wenn ich nicht auf einem Hof groß geworden bin. Ich habe gemolken, Kappes gepflanzt. Aber mit Pferden hatte ich nie zu tun.“

Doris Driehsen aus Kempen, die zuerst eine Ausbildung als Kinderkrankenschwester gemacht hat und heute als Landfrau mit ihrer Familie den Luisenhof im Hülser Bruch führt.

Am Flünnertzdyk, im Bruch zwischen Hüls und Inrath gelegen, haben sich die gebürtige Kempenerin Doris Driehsen und ihr Mann Karl dieses Zuhause aufgebaut. 80 Morgen, 20 Hektar. Ein Pferdehof im Grünen. 50 Tiere stehen dort unter. Das ist kein Bauernhof, das ist ein Unternehmen. Die Idylle, darüber täuscht die konzentrierte, aber gelassene Atmosphäre auf dem Hof zunächst hinweg, ist hart erarbeitet. In einer Zahl erzählt: „29 Jahre Arbeit.“

Landfrau Doris Driehsen sagt das ohne erkennbare Ermüdungserscheinungen. Eher mit einem hohen Maß an Pragmatismus und einem Selbstverständnis, der keinen Zweifel darüber zulässt, dass sie, ihr Mann und ihre drei Töchter auf diesem Fleckchen Land genau da sind, wo sie sein wollen.

Der Beruf der Landfrau ist im 21. Jahrhundert weit mehr der einer Managerin als einer Hausfrau. Per Verbands-Definition ist es eine Bäuerin oder Frau, die im ländlichen Raum zuhause ist. Letzteres passt von jeher zu Doris Driehsen. Im Juli 1969 in Kempen geboren, aufgewachsen in der Hüserheide. Grundschule Vorst. Später Umzug nach Kamperlings. Beruflich aber nimmt sie einen Umweg zum Arbeits-Leben auf dem Land.

Im Krefelder Klinikum legte sie das Krankenschwester-Examen ab

Nach der mittleren Reife besucht Doris Driehsen die Hauswirtschaftsschule. „Ich wusste schon in der achten Klasse, dass ich Kinderkrankenschwester werden möchte.“ Als 14-jährige hatte sie schon drei Babysitter-Jobs. Sie macht die Ausbildung im Krefelder Klinikum, legt nach drei Jahren das Staatsexamen ab. Mit 21 Jahren sucht sie die vielfältige Abwechslung auf der Station. „Ich bin offen und schnell für etwas zu begeistern.“