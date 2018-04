Heute geht es unter anderem um ein farbenfrohes Piano und arg verblasste Schilder an den Straßen.

Willich/Tönisvorst. „Ein Klavier, ein Klavier.“ An den legendären Sketch von Loriot um das Instrument, das eine gewisse Berta Panislovski aus Massachusetts als Geschenk an ihren Sohn in Deutschland geschickt hat, musste der Stadtflüsterer jetzt denken. Auf den Tisch geflattert war ihm eine Pressemitteilung aus dem Lise-Meitner-Gymnasium in Anrath. Dort werden neue Wege zur Umsetzung des Inklusionsgedankens beschritten. Konkret arbeiteten in einem gemeinsamen Musikprojekt Schüler des LMG und der Förderschule Ost des Kreises Viersen zusammen. Jeweils montags traf man sich in Schiefbahn. Dort sollte ein altes, nicht mehr bespielbares Klavier in ein Kunstwerk umgewandelt werden. Das Instrument wurde dafür vollkommen zerlegt, um die einzelnen Bauteile kennenzulernen. Weiter ging es an die Neugestaltung mit Schleifen, Grundieren und Lackieren in den Farben der Stadt Willich. Während der Arbeit wurden Klavierwerke gehört – und so stieß die Gruppe auf Beethovens „Die Wut über den verlorenen Groschen“. Diese Komposition ließ sich mit Hilfe des Kunstobjekts darstellen. Furios fliegen auf der einen Seite Tasten aus dem Instrument, während rechts die Hämmerchen aus dem Instrument zu fließen scheinen. Entsprechende Fotos vom Vorher und Nachher des Instruments wurden mitgeschickt. Da kann der Flüsterer nur sagen: „Ein Klavier, ein Klavier. Mutter, wir danken dir!“

Keine Sorge: Gänseeier halten einiges aus

Die Milchtankstelle der Familie Stauten in Neersen bietet einiges über den Einkauf von frischer, naturbelassener Vollmilch hinaus. Im großen Automaten können unter anderem Äpfel, Nussecken, Käse, Wurst und Kartoffelsalat gezogen werden. Und dann gibt es dort auch noch etwas Zerbrechliches und das sind Gänseeier. Anscheinend trauen sich die Kunden aber nicht die Nummer 53 zu drücken, hinter der die großen Eier unverpackt warten. Sie befürchten vielleicht, dass das Ei nicht heil in der Entnahmeschale ankommen könnte. Daher verkündet jetzt ein knallgelbes Schild, dass die Gänseeier ganz bleiben. Nummer 53 kann also völlig ohne Sorgen gewählt werden. Dem Genuss eines Gänseeies steht nichts im Weg.