Doris Thiel betreut die Schlossfestspiele seit 1989. Die zu Ende gehende Spielzeit ist auch ihre letzte, denn Ende des Jahres geht sie in die passive Phase ihrer Altersteilzeit.

Willich. Am Sonntag geht die 35. Spielzeit der Neersener Schlossfestspiele zu Ende. Sie wurde zum letzten Mal von Doris Thiel als Geschäftsführerin der Freilichtbühne betreut und organisiert: Am 1. Januar 2019 beginnt für sie die passive Phase der Altersteilzeit. Mit der WZ hat Doris Thiel auf ihre 30 Jahre bei den Schlossfestspielen zurückgeblickt.

Wie sind Sie zum Neersener Freilichttheater gekommen?

Doris Thiel: Angefangen habe ich 1989, Franz-Josef Rütten war damals Kulturamtsleiter. Ich arbeitete zu der Zeit im Schulverwaltungsbereich, als eine Stelle in der Kulturabteilung frei wurde. Die war für mich ziemlich faszinierend. Steuerrecht, Personalwesen, kommunale Finanzen – das hatte ich gelernt. Aber nicht Kultur, das war ja eine freiwillige Aufgabe der Verwaltung. Ich betreute am Anfang nicht nur die Festspiele, sondern auch Ausstellungen, Konzerte, Kinder- und Jugendtheater. Anfang der 1990er Jahre wurde ich dann selbst Kulturamtsleiterin. Mitte der 90er Jahre erfolgte die Gründung des heutigen Festspielvereins – und ich wurde seine Geschäftsführerin.

Anders als damals ist die Geschäftsführung heute doch sicher ein Ganzjahresjob?

Thiel: Ja, früher war das noch nicht so. Da ging es erst in den Osterferien los. Doch das hat sich komplett verändert. Die Festspiele sind immer größer und professioneller geworden. Wir organisieren jetzt schon die Spielzeit 2019, für die der Vorverkauf am 1. Dezember beginnt.

Sie kommen aus der Verwaltung: Wie schwierig war es, sich in die bunte Welt des Theaters einzuleben?

Thiel: Wenn ich so darüber nachdenken: Es war immer sehr spannend, sehr aufregend. Ich habe nie Probleme gehabt, mit den Künstlern klarzukommen.

Sie haben Intendanten kommen und gehen sehen. Welche sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Thiel: Bis auf Gerhard Ernst habe ich sie alle kennengelernt. Norbert Kollakowsky war nicht ganz einfach. Ziemlich beeindruckt war ich von seinem Nachfolger Neidhardt Nordmann. Ein toller Mensch. Eine interessante Erfahrung war dann Astrid Jacob als erste Frau in der Intendanz. Jan Bodinus kenne ich schon seit Anfang der 1990er Jahre, als er im Neersen Ensemble Schauspieler war. Die Verbindung zu ihm hatte über die Jahre hinweg gehalten. Mit ihm habe ich das sichere Gefühl, dass es gut weitergeht und die Festspiele in guten Händen sind.