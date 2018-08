In der Spielzeit 2018 hat es einen neuen Rekord gegeben: Fast 27 000 Zuschauer haben die Festspiele besucht. Intendant Jan Bodinus hat den Vertrag verlängert.

Willich. Es ist eine Spielzeit der Superlative: 26 798 Zuschauer kamen 2018 ins Neersener Freilichttheater – das ist neuer Rekord. Insgesamt gab es in 72 Vorstellungen nur einmal Regen – und das lediglich elf Minuten lang. Auch das gab’s noch nie. Und auf der Top-Ten-Liste der meistbesuchten Stücke in 35 Jahren belegt Jan Bodinus mit seinen Inszenierungen mittlerweile die ersten sechs Plätze. Kein Wunder, dass der Intendant der Schlossfestspiele bei der Vorstellung der Bilanz der Spielzeit, die am Sonntag zu Ende gegangen ist, ebenso zufrieden war wie Sabine Mroch als Vorsitzende des Festspielvereins.

„Es war eine grandiose Saison mit wunderbaren Stücken“, betonte Sabine Mroch. Dabei habe man zunächst noch ein dickes Brett zu bohren gehabt: Der Vorverkauf fürs „Weiße Rössl“ lief lange Zeit sehr schleppend. Erst nach den überragenden Zeitungskritiken im Anschluss an die Premiere sowie durch viel Mundpropaganda habe man auch junge Leute vom Vorurteil abbringen können, dass eine Operette altmodisch sein muss. Es habe aber „ein bisschen wehgetan“, dass dies anfangs noch nicht gelungen sei, so Mroch.

„Ein Wahnsinnsjahr“ war es für Jan Bodinus, der bekannte, in diesem Jahr so richtig in Neersen angekommen zu sein. Die „Aufrüstung“ bei der technischen Ausstattung habe zu einer Steigerung der Qualität geführt – und das sei vom Publikum belohnt worden. Die Begeisterung sei durch alle Generationen gegangen. Schon jetzt kündigt der Intendant an, dass man auch für die Zukunft über weitere Anschaffungen nachdenken müsse. Einen speziellen Dank richtete Bodinus an Bundestrainer Jogi Löw: Auch dem frühen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM habe man die guten Zahlen zu verdanken.

Das Programm 2019 wird im Oktober vorgestellt

Die Spielzeit ist zwar gerade erst vorbei, doch gedanklich ist der Festspiel-Intendant bereits im nächsten Jahr: „In den vergangenen drei Wochen habe ich schon für 2019 geplant“, berichtete er. Am 5. Oktober wird das Programm vorgestellt. Möglicherweise werde es ein, zwei Vorstellungen weniger geben. Die Rekordzahl aus diesem Jahr müsse man nicht unbedingt wieder hinbekommen – wohl aber die Qualität der Inszenierungen.

Geschäftsführerin Doris Thiel hatte jede Menge Statistik-Material mitgebracht, um die Aussage zu belegen, dass 2018 ein Rekordjahr war: Die hohe Zahl von 72 Aufführungen habe es schon seit Jahren nicht mehr gegeben. 19 Vorstellungen bei einem Abendstück („Charleys Tante“) seien ebenfalls ein neuer Rekord. Sogar die Zusatzvorstellung war ausverkauft. Gleiches gilt für das Neersener Gastspiel in Mayen. Die Gesamtbesucherzahl aus dem bisherigen Rekordjahr 2003 – damals kamen 25 790 Zuschauer – wurde gleich um 1000 überboten.

Mit Einnahmen von 407 498,50 Euro habe man „ein super Ergebnis“ erzielt, so Doris Thiel. Gleichwohl schauen die Neersener ein wenig neidisch nach Mayen, wo es Zuschüsse vom Land Rheinland-Pfalz für die dortigen Festspiele gibt. Kulturdezernentin Brigitte Schwerdtfeger kündigte Gespräche im Düsseldorfer Landtag an, bei denen man dieses Thema zur Sprache bringen werde.

Ein anderes Thema ist schon besprochen: Der Vertrag von Jan Bodinus ist bis 2023 verlängert worden. Sonntag und Montag wurden dazu die notwendigen Unterschriften geleistet.