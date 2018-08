Fleischermeister Markus Helbig ist nun gleich zweimal ein Sommelier.

Vorst. Wenn der Begriff Sommelier fällt, folgt automatisch die Assoziation zum Wein. Dabei gibt es diesen speziellen Fachmann und Kenner auch in anderen Bereichen. Markus Helbig ist Sommelier in gleich drei Gebieten. Der Vorster Fleischermeister hat die zusätzliche Ausbildung samt Prüfung für den Fleisch- sowie den Wurst- und Schinkenbereich abgelegt.

Los ging es im Februar mit dem Fleischersommelier (die WZ berichtete). Der Auslöser für diese Weiterbildung waren die Kunden seiner Landfleischerei in Vorst. „Die Kunden kamen und verlangten spezielle Produkte wie zum Beispiel ein Flank Steak“, berichtet Helbig. Dahinter steht eine amerikanische Schnitttechnik. Der Fleischermeister setzte sich mit den verschiedenen Schnitttechniken aus Amerika wie auch England und Frankreich auseinander.

Das machte ihn neugierig, noch mehr zu erfahren. Der Vorster entschloss sich, die entsprechende Weiterbildung in der Fleischerakademie in Augsburg zu machen. Der Meistertitel ist die Voraussetzung, um überhaupt teilnehmen zu dürfen. Neben den Schnittführungen bei Rind, Schwein, Lamm, Geflügel und Wild standen unter anderem die ernährungswissenschaftlichen Aspekte von Fleisch auf dem Stundenplan.

Nach zwei Wochen Seminar legte er zwei Prüfungen erfolgreich ab

Groß war die Freude bei Helbig, als er erfuhr, dass die Fleischerakademie in diesem Jahr erstmalig auch die Weiterbildung zum Wurst- und Schinkensommelier offerierte. Der Vorster meldete sich sofort an. Im Juli ging es für zwei Wochen erneut nach Augsburg. Helbig setzte sich mit Althergebrachtem und neuen Methoden auseinander. Er stellte fest, dass er in seiner Metzgerei schon viel von dem umsetzt, was in der Akademie vorgestellt wurde. Nach zwei erfolgreichen Prüfungen ist Helbig nun einer von nur zwölf Sommeliers in Deutschland für Fleisch, Schinken und Wurst. tre