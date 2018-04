Rund 40 Aussteller sowie viel Musik bei „Jazz und Handwerk“.

Neersen. Am Samstag und Sonntag findet wieder der beliebte Markt „Jazz und Handwerk“ statt. Die Neersener Kaufmannschaft lädt dazu ein, Kunsthandwerker, Künstler und Musik am Neersener Schloss zu besuchen.

Bis zu 40 schöpferische Handwerkskünstler und Designer finden sich an den zwei Tagen ein. Edles Leinen von der Handweberei Grünwald aus Krefeld wird zum Beispiel im Ratskeller ausgebreitet. Mit hauchdünnem Seidenchiffon und Merinowolle arbeitet Ruth Schreiner. Bilder, Radierungen und Collagen auf Papier bietet Gabriele Gusinde aus Neuss. Sinah Well aus Selm fertigt Glasperlen an einer Gasflamme.

Die Glasmalerin Catherina Bernaisch aus Mönchengladbach stellt aus Glasfaser Leuchten und Windlichter her. Der warme Werkstoff Holz schmeichelt Händen, Gehör und Seele. Hinter dem Schloss bietet der Musikinstrumentenbau eine Urklarinette, das Chalumeaus, an: Petra und Res Neuenschwander aus Bad Camberg spielen immer wieder Melodien, um Klang und Handhabung zu präsentieren. Die Besucher finden zudem den Stand von Designerin Martina Münstermann aus Aachen mit Wohnaccessoires wie Sitzwürfel aus Filz und Lammfell. Aus Kuhfell, Wolle und Leder sind andere dekorative Nützlichkeiten ihres Angebots.

Für Kinder, Jugendliche und jung Gebliebene kommt Angela Mahlitz am Sonntag und macht einen „Jonglage-Workshop“. Mit Tüchern und Bällen, wie im Varieté.

Ein wichtiger Teil des Programms ist die Musik. Die Jazz-Acts verteilen sich wie folgt: Samstag, 14 bis 18 Uhr: Becky Becker, Quartett von Karl- Heinz Becker, Vibraphonist aus Neersen. Sonntag, 11 bis 14 Uhr: Seatown Seven, Wuppertaler Band um Adrian von Saucken. Sonntag, 1 bis 16 Uhr: Gwen Jolie aus Willich lädt mit vier Musikern zu ihrer „Glitter- Swing-Time“ ein.

Sonntag, 16 bis 18 Uhr: Die Groove Schule, eine Big Band der Musikschule Mönchengladbach, stellt sich vor.

Vor Ort findet außerdem eine Verlosung zugunsten der Jugendarbeit von Niersia Neersen statt. Die Kaufmannschaft spendiert dafür drei hochwertige Preise: Hauptgewinn sind zwei Tribünenkarten für ein Heimspiel von Borussia Mönchengladbach sowie ein Fußball mit Autogrammen der Spieler. Weitere Preise: Kino- und Bütt-Gutscheine. Red