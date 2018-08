Rund 50 Bürger kam zu einem Ortstermin am Kreisverkehr mit dem Vorsitzenden des Planungsausschusses, Christian Pakusch.

Willich. Die politische Sommerpause geht langsam zu Ende. Woran dies zu erkennen ist? Nächste Woche gibt es das sogenannte Obleutegespräch zur Vorbereitung der nächsten Sitzung des Planungsausschusses. Die Politiker werden sich dann mit dem Umbau des Kreisverkehrs in Alt-Willich und mehr noch mir der Drehung der Bahnstraße beschäftigen müssen. Denn gegen diese Projekte, die mit Ende der Ferien abgeschlossen sein sollen, gibt es heftige Proteste.

„Bei mir sind viele Beschwerden von Anwohnern angekommen, die sich unzureichend über die Baumaßnahme informiert fühlen“, berichtet der Vorsitzende des Planungsausschusses, Christian Pakusch (CDU). Er habe sich deshalb im Juli mit einigen Anwohnern am Kreisverkehr treffen wollen – und rund 50 seien gekommen.

Die Drehung der Bahnstraße, die Teil des Masterplans und des Integrierten Handlungskonzeptes für Willich ist, soll den Verkehr besser in die Innenstadt lenken. Künftig wird man diese vom Kreisverkehr aus erreichen können. Aus Richtung Korschenbroicher Straße wird zusätzliche eine eigene Abbiegespur eingerichtet. Das Rechtsabbiegen wird so möglich, ohne vorher in den Kreisverkehr einfahren zu müssen.

Auf Facebook wird über die Frage diskutiert, warum die Drehung der Einbahnstraße notwendig ist. Willichs Pressesprecher Michael Pluschke verweist dort dazu auf Verkehrssicherheits-Gründe: Der unfallträchtige Kreisverkehr werde durch die neue Abbiegespur entschärft. Zweitens werde es nach der Bebauung des bisherigen Krankenhausareals dort mehr Parkplatz- und Tiefgaragenplätze geben – „und diese sollen dann direkter zu erreichen sein“. Nicht zuletzt sei das Ganze ein Teil des „Verkehrskonzepts Innenstadt“.

Offenbar nicht alle Bürger lassen sich dadurch überzeugen. „Absoluter Schwachsinn“ lautet da ein Facebook-Kommentag zur Drehung der Einbahnstraße. „Ich habe den Eindruck, dass ,Experten’ immer was suchen, was man ändern kann, damit sie ihre Existenzberechtigung behalten“, heißt es an anderer Stelle. Und in einem weiteren Kommentar wird befürchtet, dass der Autoverkehr auf Burgstraße, Mühlenstraße und Am Park zusammenbrechen wird.

Auch Christian Pakusch hat schon die Kritik gehört, dass es ab sofort mehr Autos vor der Tür und weniger Parkplätze geben werde.

Apropos Kritik: Die SPD setzt sich seit längerer Zeit für eine Beleuchtung des Alleenradwegs ein – und hatte jüngst moniert, diese werde durch die „Hinhaltetaktik“ der CDU verhindert. Pakusch weist dies zurück: Es gebe einen einstimmigen Beschluss des Planungsauschusses, Alternativen prüfen zu lassen – etwa einen fluoreszierenden Radweg und Beleuchtungen in Kreuzungsbereichen. Lasse man den Alleenradweg mit 180 Laternen ausstatten, „reden wir über eine sechsstellige Investition“. Auch das Problem der Lichtverschmutzung müsse man bedenken. Die Kritik der SPD sei „unverhältnismäßig“.