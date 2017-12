Neersen. Am Niersplank in Neersen duftet es schon nach Tannenbaum. Weil die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des Löschzuges Neersen einige Zeit im Feuerwehrgerätehaus verbringen, darf auch hier ein bisschen Weihnachtsflair nicht fehlen. So haben jetzt die Feuerwehrmänner und -frauen zusammen mit ihren Familien vor dem Gerätehaus den traditionellen Weihnachtsbaum aufgestellt. Dabei war Teamarbeit angesagt. Die Kinder der Feuerwehrleute bemalten selbstgebastelte Holzsterne und hängten sie dann an die Tanne.

Die Erwachsenen sorgten mit einer 15 Meter langen Lichterkette für die Beleuchtung des Baumes. Den letzten Feinschliff in Sachen Dekoration nahm am Ende die kleine Hanna vor: Die Einjährige durfte auf dem Arm von Papa und Unterbrandmeister Patrick Kapschick die letzte rote Kugel an den Weihnachtsbaum hängen.

„Solche Kameradschaftsabende sind sehr wichtig für den Teamgeist. Wir sind rund um die Uhr für die Menschen in unserer Stadt einsatzbereit. Da ist eins wichtig: Dass wir ein Team sind“, sagt Neersens Löschzugführer Lars Pazdior. Im Einsatz müssen sich die Feuerwehleute aufeinander verlassen können.

Höhepunkt des gemeinsamen Abends war die (sehr frühzeitige) Ankunft des Weihnachtsmannes. Er hatte kleine Überraschungen für die Kinder dabei. Da bis Weihnachten aber noch ein paar Tage Zeit sind, hat es sich nun am Feuerwehrgerätehaus in Neersen bequem gemacht. Ein kurzer Halt lohnt sich. Red