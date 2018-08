Die Teilnehmer können zwischen vier verschiedenen Strecken wählen. Die längste führt durch die Niederlande.

Willich. Ein Jahr Planung liegt hinter dem Radsportverein „Grenzfahrer“, nun ist es am 11. August so weit. Die nunmehr vierte Rad-Touren-Fahrt, kurz RTF genannt, steht an. Genau wie im Vorjahr stellt die Jakob-Frantzen-Halle den Dreh- und Angelpunkt dar. Von hier aus wird gestartet und hier ist auch das Ziel. „Es handelt sich nicht um eine Veranstaltung, die den Rennradfahrern vorbehalten ist. Bei der RTF kann jeder starten, der gerne Rad fährt und sich auf eine ausgewiesene Strecke begeben möchte. Keiner muss mit Karte unterwegs sein, sondern kann entspannt entlang der von uns angebrachten Streckenbeschilderung fahren“, sagt Rainer Schommer von den „Grenzfahrern“.

Es handelt sich nicht um ein Radrennen. Vielmehr stehen die gefahrenen Kilometer im Vordergrund. Die RTF ist nämlich nicht nur eine schöne Radtour an sich, sondern gleichzeitig auch eine Wertungsfahrt vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR). Wer dem BDR angehört, kann Punkte auf seiner Wertungskarte entsprechend den gefahrenen Kilometern sammeln.

Insgesamt gehören vier unterschiedlich lange Touren zum Angebot. Die Radfahrer können zwischen 40, 75, 115 und 155 Kilometer Fahrtstrecke wählen. Wobei es entsprechende Stempel-Kontrollstellen gibt. „An den Kontrollstellen versorgen wir unsere Teilnehmer zudem mit Getränken und kleinen Snacks“, sagt Schommer. Dies ist in der Startgebühr von fünf Euro für Vereinsmitglieder und sieben Euro für alle anderen Starter inbegriffen. Jeder Teilnehmer erhält des Weiteren eine Rückennummer und eine Stempelkarte.

Auf der Strecke geht es erst einmal von Willich nach Viersen. Wer die kürzeste Variante wählt, fährt von dort wieder in Richtung Jakob-Franzten-Halle zurück. Alle anderen führt es weiter in den Hardter Wald Richtung Wegberg. Entsprechend der gewählten Tour ist ein Weiterfahren nach Oberkrüchten bis in die Niederlande angesagt, bevor es über Schloss Dyck und Grevenbroich wieder zurück nach Willich geht.

Am Start- und Zielpunkt Jakob-Frantzen-Halle wird gegrillt

Die Teilnehmer können zwischen 9.30 und 11 Uhr an der Jakob-Frantzen-Halle starten. Wer auf die 155 Kilometer lange Strecke geht, kann sogar schon um 8.30 Uhr loslegen. Am Start- und Zielpunkt gehören Kaffee, Kuchen und Grillen mit zu den Angeboten. Bis 17 Uhr ist die Jakob-Frantzen-Halle Treffpunkt für alle Radsportfreunde. „Wenn das Wetter mitspielt, erwarten wir wieder um die 900 Starter aus ganz Deutschland und den Nachbarländern“, freut sich Schommer, der selber seit 18 Jahren Rennrad fährt.