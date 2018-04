Svenja Küppers-Heinrich tritt ab Herbst in die Fußstapfen von Doris Thiel, die 30 Jahre lang die Spielzeiten der Schlossfestspiele betreut und organisiert hat. Die „Neue“ im Porträt.

Neersen. Erstes Kennenlernen, ersten Händeschütteln, erste Informationen zur Person: Schon nach drei Fragen zu ihrem Steckbrief – und da ist ihre Studienzeit im westfälischen Münster gerade erst erreicht – offenbart sich bereits das breite Interessensfeld von Svenja Küppers-Heinrich: Sie liebt Zahlen, die Mathematik, sie liebt Wien und sie liebt die Schrittfolgen des Latein-Formationstanzes, den sie einige Jahre bis zur zweiten Bundesliga-Reife trainiert hat.

Svenja Küppers-Heinrich ist die Neue in der Willicher Stadtverwaltung, die Neue im Team der Schlossfestspiele, die nach dieser Spielzeit die 30-jährige Tätigkeit von Doris Thiel fortsetzt und fortentwickeln wird.

Ihr Anspruch an sich und ihre neue Aufgabe: „Die Schlossfestspiele sollen mindestens so gut weiter gehen wie bisher. Sie sollen noch ein bisschen bekannter und noch ein bisschen größer werden. Ihr Charakter aber soll erhalten bleiben.“

Betriebswirtschaft und Bühne: Erfahrungen gebündelt

Geboren ist Svenja Küppers-Heinrich am 2. August 1982 in Mönchengladbach, genauer gesagt in Neuwerk, damit in unmittelbarer Nachbarschaft zum Willicher Verwaltungsstammsitz im Schloss.

Nach dem Abitur 2001 am Gymnasium in Odenkirchen studierte die junge Frau drei Semester Mathematik in Münster, verlagerte dann den Schwerpunkt auf die Betriebswirtschaft und schloss den Bachelor ab.

„Theateraufführungen haben mich in meiner Schulzeit wenig gelockt.“ Aber Praktika etwa am Landestheater in Neuss oder in Hamburg hatten ihr Interesse geweckt – vor allem für das Geschehen hinter dem Vorhang.

Svenja Küppers-Heinrich sattelte ein Studium drauf: 2008 zog die Niederrheinerin nach Wien und schrieb sich für den Studiengang Theater, Film und Medienwissenschaft ein.

„Die Stadt ist ein Traum“, schwärmt sie. Und ihre Studentenjobs waren es damals wohl auch: „Ich war erst Ankleiderin bei Musicalproduktionen, arbeitete dann in der organisatorischen Assistenz bei Tanz der Vampire mit.“

Probenpläne schreiben, im Hintergrund alles organisieren, was nicht in den künstlerischen Bereich einer Produktion fällt – beste Voraussetzungen für ihre erste Festanstellung nach Studienende.

In Wien wurden die Koffer ausgepackt, es ging zurück an den Niederrhein. Am 1. Februar 2012 war ihr erster Arbeitstag am Stadttheater/Musikdirektion Aachen, zunächst im Bereich Marketing/Vertrieb. Dazu gehörte unter anderem die Verwaltung des Ticketsystems. Später war sie in der kaufmännischen Abteilung als stellvertretende Leiterin für das Controlling zuständig.