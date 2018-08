Nicht nur die Landwirte sind von der Trockenheit betroffen, auch der Rollrasenzüchter Peiffer aus Schiefbahn rechnet mit erheblichen Ernteverlusten.

Willich/Kreis Viersen. Abgeerntete Getreidefelder, braune Mais-Stängel und dann eine (noch) grüne Rasenfläche wie mit der Nagelschere getrimmt – so das momentane Bild entlang der Landstraßen im Kreis. Die Rasenflächen gehören zum Großteil dem Familienbetrieb Peiffer aus Schiefbahn. In der dritten Generation wird dort Rollrasen gezüchtet.

Hobby- und Landschaftsgärtner, Golfclubs und Fußballvereine aus der ganzen Welt schwören auf das Grün vom Niederrhein. Die Bundesligavereine Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf gehören unter anderem zur Kundschaft.

Doch in der anhaltenden Dürre sind die Grünflächen gefährdet: „Manche Rasenflächen können wir nicht mehr retten“, stellt Geschäftsführer Arnd Peiffer fest. „Wir nutzen ausschließlich Brunnenwasser zur Bewässerung. Dort, wo kein Brunnen in der Nähe ist, vertrocknet der Rasen“, erklärt Peiffer gegenüber der WZ.

Mit vereinten Kräften versuche man zu retten, was zu retten ist: „Die erntbaren Rasenflächen ernten wir so schnell wie möglich. Die junge Einsaat könnte sich noch regenerieren“, hofft der Rasen-Experte.

Mehr Kosten, mehr Aufwand, höhere Preise

Über 250 Hektar Rasen in den Kreisen Viersen, Kleve bis in die Niederlande müssen bewirtschaftet werden. Die Dürre führt zu zusätzlichen Kosten und Aufwand: „Drei Mitarbeiter habe ich fürs Bewässern abgestellt und mehrere Dieselaggregate gekauft, um die Bewässerungsanlagen betreiben zu können.“

Auf die Preise von Rollrasen werde sich die Dürre auswirken: „Wir müssen jetzt schon die Preise um zirka zehn Prozent erhöhen, egal welche Sorte“, bemerkt Peiffer.

„Totes Material wird aus der Fläche rausgestriegelt oder vertikutiert und dann neu ausgesät.“

Arnd Peiffer, Geschäftsführer

Hinzu kommt, dass Rasensorten in Deutschland genormt sind und aus verschiedenen Einzelsorten bestehen. Der klassische Rasen von Peiffer besteht aus drei verschiedene Sorten, eine robuster als die anderen beiden, was die ganze Sache verkompliziere. Grundsätzlich gebe es die Möglichkeit, beschädigte Rasenflächen zu retten: „Totes Material wird aus der Fläche rausgestriegelt oder vertikutiert und dann neu ausgesät“, erläutert Peiffer. Der Transport sei durch die hohen Temperaturen ebenfalls erschwert: „Bei Lieferungen nach Dresden und Stuttgart, haben wir trotz Kühl-Lkw Schäden am Rasen“, so der Geschäftsführer.

Einbußen bei der Ernte seien abzusehen. Ungewiss sei, ob alle Aufträge erfüllt werden können: „Verwertbare Rasenflächen werden wir aufbrauchen. Wahrscheinlich wird das bis September oder Oktober reichen. Danach müssen wir weitersehen“, fasst Peiffer die zukünftigen Geschäfte zusammen. Weiterhin gebe es Anfragen von Bundesligavereinen zum Kauf und Pflege des Grüns: „Ein Stadion ist wie ein Kessel: Bei Hitze und ständiger Bewässerung entsteht eine hohe Luftfeuchtigkeit, dann ist der Rasen besonders anfällig für Krankheiten wie Pilzbefall“, so Peiffer. Es scheint also nicht selbstverständlich, dass die ersten Bundesligapartien Ende August auf sattem Grün stattfinden werden.