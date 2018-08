In dem 40 Seiten starken Heft gibt es Lesenswertes über Menschen, historische Daten, Vereine und Initiativen aus St. Tönis.

St.Tönis. „Auf Wiedersehen“ steht auf dem Titelbild des neuen Heimatbriefes, den Peter Steppen, neuer Vorsitzender des Heimatbundes St.Tönis, am Donnerstag in der Sparkasse an der Ringstraße präsentierte. Neben Redaktionsteam und Vorstandsmitgliedern waren auch Autoren und Personen vor Ort, über die berichtet wurde. Nicht fehlen darf bei der Pressekonferenz ein Vertreter der Stadtspitze. Denn traditionell geht das erste Exemplar des druckfrischen Werkes – mittlerweile Nummer 179 mit 40 Seiten – an sie. Diesmal bekam Vize-Bürgermeisterin Christiane Tille-Gander das erste Exemplar.

Eine Seite darin gehört dem neuen Vorsitzenden, der sich mit Grußworten an die Mitglieder des Heimatbundes wendet. Er erinnert daran, wie überraschend nach dem plötzlichen Rücktritt des damaligen Vorsitzenden zu Jahresbeginn er vom Ehrenvorsitzenden Rolf Schumacher gefragt wurde, ob er sich die Übernahme des Vorsitzes vorstellen könne.

„Drei Mühlen“: Erinnerung an Straßengemeinschaft

Die Änderungen im Vorstand zogen weitere Neuerungen mit sich. Die führten auch dazu, dass der Heimatbrief nicht wie üblich bereits vor dem Sommer erschienen ist, sondern erst jetzt Anfang August. Aber dafür wieder mit etlichen interessanten Themen und Berichten über Menschen im Ort.

Das Titelbild weist auf einen Abschied hin, obwohl das Karnevalsbild mit einem Wagen der Straßengemeinschaft „Drei Mühlen“ so lustig wirkt. Aber die Gemeinschaft hat sich aufgelöst. Michael Steeg erinnert an die langen Jahre, in denen die Gemeinschaft aktiv war.

Viele persönliche Erinnerungen fanden ihren Weg in den Heimatbrief. So die von Marianne Dohmen-Geraedts, die an die Teilnahme von Wölflingen 1978 im Tulpensonntagzug erinnerte. Wie aus Wölflingen Pfadfinder werden, das ist ihr Thema.

Auch an die beiden Prinzenpaare der vergangenen Session wird erinnert. Mit Fotos der Tollitäten und ihrer Orden.

Egon Hülsemann schildert, wie er in den Nachkriegsjahren beim Austragen der Arbeiten seiner Mutter gelegentlich Trinkgeld fürs Bringen von den Kunden bekam.

Hans Kutz erinnert an den Bombenabwurf an der Kirche, den er im Jahr 1942 vom St.Töniser Ostend aus erlebte.

Im Frühjahr feierte Pfarrerin Daniela Büscher-Bruch ihr 25-jähriges Priesterjubiläum. WZ-Redakteurin Kerstin Reemen hat anlässlich des Jubiläums ein Interview mit der Pfarrerin geführt, das im Heimatbrief nachzulesen ist.

Gratulationen von Alters- und Ehejubilaren finden sich ebenso im Heimatbrief wie kurze Berichte zu Wolfgang Schouten, Monika Ricken, Peter Pliester und Horst Drießen, die im ersten Halbjahr aus besonderem Anlass in der Öffentlichkeit standen.

Auszeichnung: Seulenmedaille an Heinrich Driehsen

Erinnert wird an die Verleihung der Seulenmedaille an Heinrich Driehsen, die Säkularisation um 1800 in St. Tönis oder daran, dass im Juni 1993, also vor 25 Jahren, die eher private Initiative eines Notarztdienstes in St. Tönis durch Ärzte des Krankenhauses übernommen wurde. Am selben Tag übrigens, da St.Tönis seine Postleitzahl 4154 verlor.

Berichte zur Arbeit des Heimatbundes, der Mitgliederversammlungen und Mundart bieten den Heimatbundmitgliedern viel Lese-Abwechslung bieten. In den kommenden Tagen wird das Druckwerk an sie verteilt. bec