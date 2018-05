Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter des Hubertusstiftes setzten sich gestern für mehr Pflegepersonal ein.

Schiefbahn. „Es wäre schon schön, wenn wir uns intensiver mit dem Personal unterhalten könnten. Aber die haben gerade mal Zeit, uns zu pflegen“, sagt die 83-jährige Käthe Schulzki, die früher viele Jahre bei der Stadtverwaltung beschäftigt war und seit Januar im Schiefbahner Hubertusstift betreut wird. Sie war eine von etwa 50 Bewohnern, die gestern vor dem Alten- und Pflegeheim an einer Art „Warnstreik“ teilnehmen. Die Mitarbeitervertretung hatte dazu eingeladen, um einmal mehr auf die Missstände in der Pflege aufmerksam zu machen.

Der Personalschlüssel ist trotz gestiegener Aufgaben unverändert

„Wir wollen nicht immer sagen ,Ich komme gleich’ oder, wie einige meiner Kollegen und Kolleginnen, frühzeitig ausscheiden, einen Burnout bekommen, weil sie verbraucht sind“, sagt der 58-jährige Stephan Seng, der seit vier Jahrzehnten Pfleger ist. Er gehört ebenfalls der Mitarbeitervertretung an, hatte auch Kollegen des Caritas-Dachverbandes mitgebracht. Ihre Forderungen für die bevorstehenden Tarifrunden standen auf einigen Plakaten: ähnlich wie beim öffentlichen Dienst sechs Prozent mehr Geld, mindestens für die unteren Lohngruppen monatlich 200 Euro. Außerdem müsse die Ausbildungsvergütung für die jungen Leute oder für die Quereinsteiger, die sich für die Pflege entscheiden, um mindestens 100 Euro angehoben werden. Aber was ihnen genauso wichtig war: mehr Zeit, um sich intensiver um die Bewohner kümmern zu können.

„Es darf nicht mehr so sein, dass die vielen Berichte und die Dokumentation wichtiger werden als der bedürftige Mensch“, so bringen es andere Mitarbeiterinnen auf den Punkt. Mit Genehmigung von Heimleiter Anton Deiringer war den Pflegekräften zehn Minuten gestattet worden, an der Kundgebung teilzunehmen. Deiringer selbst meinte: „Ich finde es super, dass der Protest hier von den Mitarbeitern ausgeht und nicht von der großen Politik.“

Deiringer räumte ein, dass es immer schwieriger werde, Fachkräfte für den Bereich der Pflege zu bekommen, eingeschlossen Teilzeitkräfte für die Wochenenden: „Allein in diesem Jahr werden wir sicherlich wieder bis zu fünf neue Pflegehelfer beziehungsweise Pflegefachkräfte brauchen.“ Der Einrichtungsleiter leitet den Hubertusstift seit etwa 20 Jahren. Was ihn besonders ärgert: „Der Personalschlüssel ist trotz ständig gestiegener Aufgaben seit nahezu drei Jahrzehnten unverändert geblieben.“ Im Bereich der schweren Demenz sei er sogar zurückgegangen. Als ein Beispiel der Arbeitsüberlastung wurde genannt, dass in den Demenz-Abteilungen die mit Abstand meisten Bewohner, 24 an der Zahl, bei den Mahlzeiten gefüttert werden müssten; Altenpfleger Christian Nelke (33): „Wir schaffen das manchmal nur, wenn wir beim Essen in Etappen vorgehen und zwei Bewohner gleichzeitig versorgen – ein sehr frustrierender Zustand.“