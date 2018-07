Im Krieg war sie KZ-Aufseherin in Ravensbrück, später heiratete sie einen in die USA geflohenen Juden. Wegen ihrer Vergangenheit musste sie die Vereinigten Staaten im hohen Alter verlassen. Jetzt ist sie in einem Willicher Altenheim gestorben.

Willich. Den Krieg überstanden, nach Amerika ausgewandert, dort die große Liebe gefunden und in San Francisco glücklich gelebt. So ist das Leben von Elfriede Rinkel treffend beschrieben – allerdings nur bis etwa 2006. Da nämlich musste die damals 84-Jährige die USA fluchtartig verlassen. Es war ein Rauswurf. Die alte Dame zog ins Willicher Stadtgebiet, wo sich Familienangehörige um sie kümmerten. Was war geschehen? Wieso hatte die Frau, die vor einigen Tagen in einem hiesigen Altenheim gestorben ist, die Blicke der Weltöffentlichkeit auf sich gezogen? Das hat mit einem dunklen Kapitel in der Biografie von Rinkel zu tun: Sie hatte als junge Frau im Konzentrationslager Ravensbrück als Aufseherin gearbeitet. Und dann später einen Juden geheiratet, der vor den Nationalsozialisten geflohen war und dem sie nie etwas von ihrer Vergangenheit erzählt hatte.

Von der Fabrikarbeiterin zur KZ-Aufseherin

Der Reihe nach. Die gebürtige Leipzigerin hatte es während des Krieges nach Berlin verschlagen. Um ihrem Job als Fabrikarbeiterin zu entkommen, nahm sie im Herbst 1944 das Angebot an, als Aufseherin in einem Konzentrationslager zu arbeiten. Denn das wurde ungleich besser bezahlt. „Es gab keinen anderen Weg“, erklärte sie vor einigen Jahren im Gespräch mit der WZ. Um immer und immer wieder zu betonen, dass sie kein Nazi gewesen sei: „Meine Aufgabe war es, die Gefangenen zur Arbeit zu bringen.“ Anfangs habe sie sogar mit diesen gesprochen, das sei dann aber verboten worden. Und auch den Hund, den sie geführt habe, habe sie niemals gegen Gefangene eingesetzt.

Wie kam sie auf die Idee, in die USA auszuwandern? „Eigentlich sollte die ganze Familie emigrieren“, erinnert sich die deutlich jüngere Schwester der nun Verstorbenen. Der Bruder, der als Kriegsgefangener nach Übersee gekommen war und der mittlerweile in Berkeley (Kalifornien) lebte, besorgte seiner Schwester eine Aufenthaltserlaubnis (Greencard). Elfriede zog hin, lernte in San Francisco ihren späteren Mann Fred Rinkel kennen. Der hatte bis in die 30er Jahre in Berlin gelebt, war dann auf abenteuerliche Weise über Shanghai nach Amerika vor den Nazis geflohen. Seine Eltern waren vom Nazi-Regime ermordet worden.

Ihrem Mann erzählte sie nichts von ihrer Vergangenheit

Nicht zuletzt die genannten Umstände dürften Elfriede Rinkel dazu bewogen haben, ihrem Mann nie etwas von ihrer Vergangenheit zu erzählen. Es sei nie der richtige Zeitpunkt gewesen, erzählte sie später der WZ. Ihre Mutter und ihre jüngere Schwester blieben am Niederrhein, nicht zuletzt der Liebe wegen. Die junge Frau heiratete, gemeinsam mit ihrem Mann übernahm sie später einen Bauernhof bei Anrath. Was wusste sie von der Vergangenheit ihrer Schwester? „Nicht viel. Der Bruder hat mal eine Andeutung gemacht. Aber letztlich ist nicht darüber gesprochen worden.“