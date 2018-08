Am Samstagabend gibt es ab 20.30 Uhr Cover-Rock mit der Krefelder Band „Sick’s Pack“. Auf der Bühne am Rathausplatz darf zu Rock- und Popsongs aus Vergangenheit und Gegenwart getanzt, gewippt und gesungen werden.

„Unmittelbar nach der Eröffnung am Freitag legt DJ Ngo Viet los und sorgt auf dem Rathausplatz für Musik bis in die späten Abendstunden“, sagt Rino Caruana, Zweiter Vorsitzender des Werberings: „Wir wollen alle gemeinsam einen schönen, lauen Sommerabend verbringen. Das Motto lautet ,Homecoming’, der Eintritt ist frei und für Getränke und Kulinarisches ist ausreichend gesorgt.“

St. Tönis. Frei nach dem Motto „St. Tönis trifft sich!“ beginnt das Stadtfest in diesem Jahr schon am Freitagabend, 31. August. Startschuss ist um 19 Uhr. Bürgermeister Thomas Goßen wird auf dem Rathausplatz alle Bürger und Mitwirkende begrüßen und das Event offiziell eröffnen. Am Wochenende wird dann zum Bummel entlang der Marktstände und durch die Geschäfte eingeladen. Der Sonntag ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen. Zudem warten professionelle Modenschauen, diverse Tanzgruppen und viel Musik auf die Besucher. Der Werbering St. Tönis hofft, dass viele kommen.

Neben den geöffneten Geschäften und Marktständen gibt es am Sonntag, 2. September, Modenschauen sowie Jazz- und Dixieland-Musik. Die Modepräsentationen mit insgesamt drei Läufen finden zwischen 11.30 und 16 Uhr statt und sind in professioneller Hand. Eine Agentur bringt Models mit und führt die Schauen gemeinsam mit den St. Töniser Modegeschäften durch. Aktuelle Modetrends für Frauen und Männer werden auf dem Laufsteg präsentiert.

Zum Jazz-Frühschoppen spielt ab 12.30 Uhr die „Lutz Eikelmann Band“ aus Neuss am Rathausplatz und nahe des Laufstegs auf. Rund zwei Stunden lang gibt es auf der Bühne Blues, Jazz und mehr – und somit ein wenig New-Orleans-Feeling.

Auch Tanzgruppen treten am Wochenende an. Unter anderem wird der Tanzsportkreis 86, beheimatet am Ostring in St. Tönis, zwei Gruppen auftreten lassen. Jürgen Haas, Vorsitzender des TSK, verkündet: „Unsere Tetrix-Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren werden dabei sein und auch die Gruppe genannt Krefeldis, 17 bis rund 23 Jahre alt. Wir freuen uns, das Stadtfest mit unseren Tänzen zu bereichern.“ Red