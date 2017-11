Sigrid Schumacher nimmt seit 60 Jahren für ihr Stammorchester das 16 Kilogramm schwere Instrument auf die Schultern. Sie ist die einzige aktive Spielerin des Akkordeonorchesters aus der Gründerzeit.

St. Tönis. Sigrid Rath war 14 Jahre alt, als sie eine Verbindung fürs Leben einging. Es war der Nikolaustag 1957. Die junge St. Töniserin trat dem neuen Akkordeon-Orchester 1957 in ihrem Heimatort bei.

Die Urkunde, die sie heute als einziges noch aktives Mitglied dieser Gründerzeit verbrieft, unterzeichneten damals der Vorsitzende Hubert Höfkes und Kassierer Jakob Schumacher. Damit gehörte die junge Sigrid zu den 16 Vereinsgründern. Diesen Status haben laut Satzung alle, die bis zum 31. Dezember 1957 dem Akkordeon-Orchester beitraten.

Zu dem Zeitpunkt war noch nicht abzusehen, dass Sigrid Rath, heute Sigrid Schumacher, und ihr Akkordeon einige Jahre später einen weiteren Bund fürs Leben eingehen würden.

Das Akkordeon hatte im Hause Schumacher hohen Stellenwert

Das Orchester war erst sechs Wochen zuvor aus der Taufe gehoben worden. Rolf Schumacher, damals 18 Jahre jung, nahm seit sechs Jahren Akkordeonunterricht bei dem St. Töniser Musiklehrer Edy Willems. In der Chronik des Vereins ist die Initialzündung des talentierten jungen Mannes für die Vereinsgründung protokolliert.

Schumacher jun. hatte sich am 20. Oktober auf sein Fahrrad geschwungen. Im Gepäck „seine Idee von der Gründung eines Akkordeon-Orchesters“. Dafür warb er bei den ihm bekannten weiteren sieben Akkordeonspielerinnen und -spielern in St. Tönis und lud sie für Sonntagmorgen, 27. Oktober 1957, in die Wohnstube seiner Eltern zur Marktstraße 17 ein.

Sein Vater, Jakob Schumacher, Hubert Höfkes, Helmut Anstötz, Heinz Thorenz, Josef Kanters, Dieter Siegeler, Helmut Engelskirchen, Hanny Porten und Sigrid Biermord gründeten an diesem Tag mit Rolf Schumacher den Verein.

Das Akkordeon hatte damals als Instrument bereits einen hohen Stellenwert. Sigrid Raths Eltern unterstützten die musikalische Ausbildung ihrer Zwillingstöchter. Sigrid spielte Akkordeon, ihre Schwester Gudrun Gitarre. Ein Foto aus dem Familienalbum zeigt beide Mädchen beim ersten Elternabend des Akkordeon-Orchesters 1958 mit ihren Instrumenten im Saal der Gaststätte Bruckes.

Einmal in der Woche, freitags, kam man dort zu den Proben zusammen. „Zwei Jahre später“, erzählt Rolf Schumacher, „freundeten Sigrid und ich uns an. Wir haben damals die Noten getauscht“. Erstaunt stellten beide irgendwann fest, dass sie am selben Tag Geburtstag haben.

Die Liebe zur Musik und die Geselligkeit des Vereins führte zu vielen Einträgen in den Jahres-Chroniken. Die hat Schumacher bis zum Jahr 2003 in Aktenordnern lückenlos archiviert. Die Liste der Konzerte – unter anderem im Marienheim, in Haus Wirichs und in der Rosentalhalle – wurde immer länger. Hinzu kamen Fotos von gemeinsamen Ausflügen, Wanderungen, Karnevalsfeiern, Stiftungsfesten und Konzertreisen ins niederländische Appeldoorn, ins französische Sees und ins Glottertal.