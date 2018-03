Einbrecher waren in St. Tönis und Anrath aktiv.

St. Tönis/Anrath. Zwischen Montagnachmittag, 14.30 Uhr, und Dienstagvormittag, 9.30 Uhr, hat es sechs Einbrüche und Einbruchsversuche in verschiedene Geschäfte im Kreis Viersen gegeben – drei davon in St. Tönis, zwei in Anrath.

In St. Tönis traf es laut Polizei eine Fahrschule an der Willicher Straße. Die Täter hebelten ein Fenster auf, nahmen eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro sowie zwei Computer mit. An einem Friseursalon am Wilhelmplatz gelang es den Tätern nicht, die Eingangstür aufzuhebeln.

Eine St. Töniserin meldete in der Nacht, dass sie eine Alarmanlage höre. Die Polizei entdeckten an einer Bäckerei an der Ringstraße, dass die Eingangstür aufgehebelt worden war. Auch hier verschwanden die Täter ohne Beute.

Durch Aufhebeln einer Fluchttür gelangten Unbekannte am Montagabend in die Lagerhalle eines Betriebes am Donkweg in Anrath. Die Alarmanlage löste aus, was wohl dafür sorgte, dass die Täter ohne Beute flohen. Der Geschäftsführer informierte erst am Morgen die Polizei. Ebenfalls in Anrath gelangten Einbrecher in einen Lagerraum an der Neersener Straße. Sie hebelten eine Fluchttür auf, entwendeten vier Motorsägen, einen Laubbläser und eine Heckenschere. WD