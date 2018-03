Der Seniorenbeirat bietet Liste an, damit auf dem Weg in die Klinik und später bei der Entlassung an alles Notwendige gedacht wird.

Willich. Der Seniorenbeirat der Stadt Willich bietet ab sofort eine Checkliste an zur Vorbereitung und Entlassung bei einem Krankenhausaufenthalt. Der Vorsitzende des Beirats, Charly Röttgen, ist überzeugt, mit der Checkliste den Senioren eine umfassende Hilfe anbieten zu können: „Mit dieser Liste kann man für sich selbst, für die Familie, für Angehörige und weitere Betroffene einen geplanten Krankenhausaufenthalt und die spätere Entlassung rechtzeitig und umfassend vorbereiten.“

Ob Versichertenkarte, Ausweis, Einweisung, Wäsche, Toilettenartikel, Hausschuhe – an alles muss gedacht werden, wenn es in die Klinik geht. Dazu gehören auch Medikamentenplan und die Medikamente selbst, Unterlagen vom Hausarzt, Marcumar-, Impf- und Allergie-Ausweis, Notfallkarte, Vorsorgevollmacht, Patienten- und Betreuungsverfügung.

Angaben zu einem Ansprechpartner und ob ein Pflegegrad festgestellt wurde, sollten nicht fehlen. Ebenfalls gehört eine Liste von benötigten Hilfs- und Pflegemitteln dazu. Bei der Entlassung bekommen Patienten zusätzlich zum Arztbrief einen sogenannten „Entlassplan“, in dem geregelt ist, wie es mit der Behandlung weitergeht. Arztbrief und Entlassplan sollen auch die nachbehandelnden Ärzte und Pflegedienste bekommen.

Toni Zuschlag vom Seniorenbeirat weist darauf hin, dass die Krankenhäuser und Ärzte seit dem 1. Oktober 2017 verpflichtet seien, auf die Bedürfnisse ihrer Patienten besonders zu achten und dafür ein „Entlassmanagement“ einzurichten. Daher sein Rat an die Senioren: „Im Krankenhaus rechtzeitig nachfragen und das Krankenhaus gegebenenfalls dazu auffordern, um eine lückenlose Versorgung sicherzustellen.“

Die Checkliste kann bei Charly Röttgen, Tel. 02154/4729390, und Toni Zuschlag, 02154/70312, angefordert werden. Sie liegt auch bei den Sitzungen des Seniorenbeirats der Stadt Willich aus. Red