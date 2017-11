Der Vorstand sucht nach einem neuen Geschäftsführer.

Willich. Nach der Wahlschlappe für Daniel Kamper, der zweimal vergeblich als Geschäftsführer für den CDU-Ortsverband kandidiert hatte (die WZ berichtete), suchen die Willicher Christdemokraten einen neuen Mann oder eine neue Frau für den Posten. Der neue CDU-Vorsitzende Christian Pakusch sagt, der Vorstand wolle möglichst noch vor Weihnachten einen neuen Kandidaten finden, der das Amt dann kommissarisch ausübt und sich in einem Jahr dem Votum der Mitgliederversammlung stellt. Erste Gespräche dazu mit möglichen Kandidaten hat es schon gegeben. Die CDU sei weiter handlungsfähig, betont Pakusch.

Die Partei hat in Willich mehr als 500 Mitglieder, knapp 130 waren zu Mitgliederversammlung in die Schiefbahner Kulturhalle gekommen. Im Vergleich: Zur Bürgermeister-Kandidatur im November 2013 waren 84 Mitglieder gekommen. Bei der Mitgliederversammlung stand ein Generationswechsel an: Bundestagsmitglied Uwe Schummer (60), der die CDU in Willich 16 Jahre geführt hatte, kandidierte nicht mehr. Neuer Vorsitzender wurde Christian Pakusch (33) mit 88 Ja-Stimmen.

Er habe viele Gespräche geführt und E-Mails erhalten, die das Geschehen von der Mitgliederwahl betreffen, sagt Pakusch. Und appelliert an alle, zur Sacharbeit zurückzukehren und dem Auftrag der Wähler gerecht zu werden. Der Vorstand nehme das Wahljahr 2020 in den Blick. Dabei werde die CDU versuchen, eine gute Mischung aus jungen und älteren Kandidaten für den nächsten Stadtrat aufzubauen, ebenso eine berufliche Vielfalt abzubilden. hb, WD