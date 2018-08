Für die Vorstandswahlen hat der 69-Jährige ein Team zusammengestellt. Doch Dirk Louy (42) gibt nicht auf.

Tönisvorst. Das Rennen scheint schon gelaufen zu sein, bevor überhaupt der Startschuss erfolgt ist: Glaubt man Gerüchten aus Kreisen der Tönisvorster CDU, ist der bisherige Geschäftsführer Thomas Kroschwald bei der Mitgliederversammlung seiner Partei am 18. September klarer Favorit auf das Amt des neuen Vorsitzenden. Sein Gegenkandidat wird der bisherige stellvertretende Parteichef Dirk Louy sein.

Ein Vorstandsteam habe er schon zusammengestellt, bestätigt Kroschwald (69) auf WZ-Nachfrage: Seine Stellvertreter sollen der Vorsitzende der Jungen Union, Michael Landskron, sowie Gaby Wienges-Haupt werden. Die ehemalige Ratsfrau habe er nach einer Pause von der Politik zur Rückkehr bewegen können, berichtet Kroschwald. Georg Körwer soll Schatzmeister bleiben.

Ganz vollständig sei die Liste noch nicht, sagt Kroschwald. Auf jeden Fall drängten aber sehr junge Leute nach vorne. Er strebe deshalb eine gesunde Mischung aus Jugend und Erfahrung an. „In den nächsten Jahren stehen wichtige Entscheidungen zum Wahlprogramm und zu Kandidaten an. Dazu braucht es eine gehörige Portion Erfahrung.“

Als sein Ziel als Vorsitzender gibt Thomas Kroschwald eine bessere Vernetzung von Partei und Fraktion aus. Da habe es manchmal gehakt.

Zu seinem Gegenkandidaten Dirk Louy stellt Kroschwald fest: „Ein fähiger Kopf, aber er ist in der Tönisvorster CDU noch nicht so vernetzt.“ Der 69-Jährige kann sich aber vorstellen, dass sein 42-jähriger Konkurrent als Beisitzer im neuen Vorstand arbeiten könnte. Die Wahlentscheidung sei aber noch nicht gefallen, betont Kroschwald: „Das hängt auch von der Tagesform ab.“

Für die Arbeit in der Fraktion fehlte oft die Zeit

„Ganz so schnell gebe ich mich nicht geschlagen“, sagt Dirk Louy, der die umlaufenden Gerüchte kennt: „Thomas Kroschwald scheint die deutlich größeren Chancen zu haben – aber ich bin ja selten in der Favoritenrolle.“ Er spielt damit auf seine vergebliche Bewerbung für ein Landtagsmandat im Wahlkreis 47 an, bei der er hauchdünn der Krefelderin Britta Oellers unterlegen war.

Zum Vorwurf, er lasse sich als sachkundiger Bürger selten in der Fraktion blicken, sagt der Vorster kurz und knapp: „Das stimmt.“ Denn durch seine beruflichen Verpflichtungen im Düsseldorfer Umweltministerium fehle dafür oft die Zeit. Doch bei der anstehenden Wahl gehe es ja nicht um die Fraktion, sondern um die Nachfolge von Günter Körschgen (76) als Parteichef. Und in der Partei habe er durchaus versucht, Akzente zu setzen, betont Louy. Als Beispiele nennt er die beiden Touren unter der Überschrift „Vorst im Fokus“ sowie Papiere zu den Themen Sicherheit und Digitalisierung.

Der 42-Jährige möchte gerne langfristig CDU-Vorsitzender werden und die Partei als Gruppierung stärken: „Sie ist nicht nur der verlängerte Arm der Fraktion.“ Vielmehr könne man hier Dinge erst einmal vordenken. Auch ein besserer Kontakt zu den benachbarten Stadtverbänden der CDU sei wünschenswert, so Louy.

Als „Quatsch“ bezeichnet er das Gerücht, er wolle nur deshalb Parteivorsitzender werden, um einmal Bürgermeister von Tönisvorster werden zu können. Da sei nichts dran, was er Amtsinhaber Thomas Goßen auch gesagt habe.