In Clörath-Vennheide feiern die Schützen mit Mike und Melanie Kunze an der Spitze ein prachtvolles Fest mit vielen Gästen.

Willich. In Clörath-Vennheide regiert mit Mike Kunze ein Bezirksbundesmeister und Bezirksschützenkönig. Dass der 42-Jährige nicht in der Honschaft lebt, sondern in Lank-Latum, stört niemanden. Auch Königin Melanie liebt das Schützenwesen aus vollem Herzen. Die 27-Jährige ist Bezirksschießmeisterin. Bereits am Freitagabend war das Zelt voll. DJ Norbert legte auf, als es hieß „Clörath brennt“.

Eine prachtvolle Burg für den König

Für etwas brennen – das trifft auch auf Mike Kunze zu: „Ich schwärme seit frühester Kindheit für Burgen und eine tolle Königsburg war für mich eine Herzensangelegenheit.“ Bereits im November habe der Königszug „De Heitere“, auch als „Rote Husaren“ bekannt, mit dem Bau begonnen.

Das trutzige Prachtexemplar entstand auf dem Grund und Boden der Familie Draack schräg gegenüber der Clörather Feuerwache – neben Markus Berger ist Georg Draack (30) Minister von Mike Kunze. Er und Ehefrau Nadine (36) gewährten dem Königspaar während der Schützenfesttage Obdach.

Die St. Johannes-Schützengesellschaft 1662 Clörath-Vennheide hat 252 Mitglieder. Dass die Umzüge und Paraden lang und bunt sind, liegt auch an den vielen Gästen, die hier mitmarschieren und anschließend das Zelt füllen; jetzt waren es noch einige mehr: So war zu Ehren des Königs seine frühere Kompanie mit dabei, die St. Georgs-Bruderschaft Meerbusch von 1953.

Es lohnte sich, in Clörath-Vennheide am Sonntag beide Paraden anzuschauen, weil etliche Gastvereine nur an einer davon teilnehmen. Melanie Altmayer und Samantha Wirtz marschierten zum ersten Mal nicht bei den „Musketieren“ mit, sondern als Fahnenschwenkerinnen. Bei der Premiere am Samstag war es zu windig, um gehobene Fahnenschwenkkunst zu präsentieren. Die Grundzüge in dieser Disziplin hatte ihnen übrigens Königin Melanie vermittelt.

Am Samstagabend überraschte die Königin ihr Volk mit einem prachtvollen Kleid: „Ich habe versucht, das Blau meines Zuges, der Musketiere zu treffen“, erklärte die Königin. Für festlichen Glanz sorgte reichlich Spitze in Blau und Weiß. Erstmals machten die „Clörather Madeln“ mit – die fünf Frauen, alle so um die 18, 19 Jahre alt, treten in Dirndln auf.

Beim Königsvogelschuss heute wird es spannend

Heute, beim Königsvogelschuss, wird es spannend. Es ist üblich in Clörath-Vennheide, dass ein Königsbewerber sich erst in letzter Sekunde offiziell als solcher zu erkennen gibt. Aber es wird gemunkelt, dass es jemanden gibt, der ab 17 Uhr auf den Königsvogel schießen wird. Das Schützenfest klingt dann an der Schießanlage mit der Königskrönung aus.

Am kommenden Freitag um 20 Uhr steht dann noch die traditionelle Hexenverbrennung als Schlusspunkt auf dem Programm. Sie findet inklusive Umtrunk in der Königsresidenz statt.